這幾年通膨民生物價飆漲，在實質薪資漲不動情況下，該怎麼存退休金？大學教師江季芸43歲才踏入股海，因感受到少子化的危機決定開始投資理財，她靠著獨門的「波段存股法」，用3招在短短5年把300萬本金滾出1300萬的退休金。

江季芸在《單身行不行》節目中表示，她採用波段存股法，3大投資心法包括買在週期低點、漲幅達3成後賣出本金張數、股票股息再投入滾複利。首先，選擇體質良好且景氣循環有一定週期的企業，找出好公司後，再找出進出場時機點，她強調「黑天鵝」事件發生時是買入好時機。

因為這幾年物價不斷攀升，她就往食品類股去找，發掘出抗通膨的民生消費股，後來發現佳格這家公司旗下產品能見度高，經營狀況都有在賺錢，接著就是找買點，「週期循環看月線，進出場則看周線」，當K線由下往上穿越D線時，代表價格接近歷史相對低點，反之，當K線由上往下穿越D線時，代表股價接近相對高點。

以佳格為例，2020年2月最高來到73塊多，3月股市崩盤，最低來到51塊多，就大概知道低點是51塊錢左右，2021年大概在9月、10月價格又來到相對低點，KD低於20而且還黃金交叉了一段時間，所以就設定大概51.5塊以下買進，她進一步表示，還會再用「樂活五線譜」研判進場時機。

如果股價繼續跌怎麼辦？江季芸說，她還會看一檔個股這3年來的破盤價可能在哪邊，像佳格在2018年12月份的時候最低是47.3塊，股價往下跌她可以越買越便宜，至於波段出場就訂漲幅達3成不要貪心，低點買進持股就是67塊左右出場獲利。

而股價漲幅達到3成時，她會把本金先拿回，等於是零成本投資，讓自己沒有壓力，再把股票股息投入滾複利，前前後後操作超過20支個股，堅守自己的投資心法，短短5年獲利5倍，把300萬變成將近1500萬，及早退休享受人生。

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