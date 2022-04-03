對於國巨的股東而言，2千元代表的意義是什麼？從過去四年來看，可以用四字總結：價值混淆。

根據《財訊》報導，3月17日，國巨董事會通過辦理現金減資20%，每股退還股東2元；也就是說，原本持有一張國巨的股票，將因為減資拿回2千元，但是股票從1千股變成八百股。這是2022年的價格，公司花2千元，就可以從股東手中收回2百股股票。

時間往回推到2021年5月，國巨股價一路由550元急殺到4百元以下，公司立刻端出庫藏股，以均價469元從市場買進4千張；2021年時的價格，是公司一樣花了2千元，卻只能從市場上買回4.26股。

2021年還有一段小插曲，國巨董事長陳泰銘執行了2014年的「員工認股計畫」，以每股38.9元（不到市價的一成）認購1719張股票，這是外人都沒有、慰勞他的特別價格；也就是說，這時2千元可以讓陳泰銘個人買進51.41股。

根據《財訊》報導，再回溯到2020年，國巨發行GDR（海外存託憑證），相當於海外現金增資，當時以較市價折價8.8%訂價，每股308元，因為這是GDR，國內散戶買不到，可稱為2020年的「外賓增資價格」，這次2千元可以買到6.49股。結果到了2021年1月，國巨股價就站上6百元，認購的外國貴賓可說是翻倍賺。

時光機器再往回轉兩年，2018年國巨股價因被動元件報價數倍上漲，在7月2日飆到天價1310元；很快的，7月10日陳泰銘的前妻申報轉讓1萬2千張，落袋百億元。市場罵聲不斷，國巨為宣示對公司有信心，以「轉讓員工」為名義祭出庫藏股，花了24億元買進2965張，平均每股成本高達816元，也就是說在2018年時，2千元只能買到2.45股。

《財訊》分析，想也知道，每股成本高達816元，國巨的股價在2018年底跌到3百元，至今也只有4百多元，員工怎麼會做冤大頭來認股呢？於是這筆壯烈犧牲的庫藏股，在2021年8月靜悄悄地被拿來註銷股本，股本減少了2965萬元，全體股東則減損了23.9億元的保留盈餘。也就是說，2018年國巨拿公司的錢護盤，結果是股東埋單，拿保留盈餘賠了23.9億元，相當於每股淨值減損了4.8元。

然而，《財訊》報導指出，國巨一連串的併購、庫藏股、增資發行GDR、增資發行ECB（海外可轉債）、註銷庫藏股、減資，讓股本忽而膨脹、忽而收縮，令人眼花撩亂，股東價值混淆，可歸納為四大爭議。