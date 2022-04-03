「慢性發炎」近年來受到高度關注，許多慢性病、重大疾病或莫名疼痛不適都被認為可能和慢性發炎有關。一般用作血液疾病檢查的「鐵蛋白指數」被發現和發炎反應有關，可做為慢性發炎的評估指標之一。鐵蛋白過高和食物攝取有關嗎？如何吃才能避免過量，有助降低發炎反應嗎？

49歲的陳先生自己經營公司，生活忙碌，但自覺身體狀況還不錯，例行健檢也沒有太大異常，唯獨「鐵蛋白指數」過高，顯示身體正在發炎，後來透過身體全面性功能醫學檢測、分析才發現，是因為過敏、解毒基因弱及睡眠打呼等所引起的缺氧，造成身體長期慢性發炎。

陳先生是比較幸運的案例，在還沒有出現明顯症狀、甚至引發疾病前就揪出身體正在慢性發炎，可以及早發現問題、及早預防，因為世界衛生組織已指出，許多重大死亡主因都是慢性發炎所引起，包括中風、慢性呼吸道疾病、心臟病、癌症、肥胖、糖尿病等，這些疾病造成的死亡佔全球死亡人數的60％。

●慢性發炎症狀不明確 持續時間可長達數月至數年

慢性發炎經年累月，危害嚴重，但往往症狀不明確，容易被人們忽略。聯安診所院長鄭乃源解釋，發炎是身體對抗外來微生物或修復創傷的一種破壞再建設的過程，大家比較熟知的是急性發炎，特徵是紅腫熱痛，可能伴隨發燒、有傷口或被微生物感染，如肺炎、蜂窩性組織炎等，通常引起原因消除後，發炎就會消退。

慢性發炎相對於急性發炎有2大特性，其一是發炎持續時間較長，急性發炎大多數日到1、2週就會消退，慢性發炎則常常持續數月到數年，而且症狀不明確，可能只是反應容易疲勞、肌肉關節疼痛、或者憂鬱、焦慮、胃口不佳、不明原因體重增加或減輕等。另外，急性發炎的細胞大部分是顆粒球（PMN），慢性發炎主要是淋巴球、單核球或巨噬細胞等。

東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師黃彗倫表示，慢性發炎可能是病菌長期刺激，如慢性支氣管發炎、幽門螺旋桿菌長期在腸胃中；也可能是先天自體免疫疾病，由於免疫系統不斷在體內刺激引起慢性發炎，例如類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、氣喘等。

還有最近時常被討論，因為不良習慣、後天因素引起的慢性發炎。譬如體內氧化壓力太大、產生許多自由基去刺激身體引起發炎反應，還有三高患者的血管內皮細胞長期慢性發炎，肥胖也已經被確認會有慢性發炎，另外像是壓力、睡眠品質不佳，壓力荷爾蒙分泌過多都會讓身體處於發炎狀態。

●如何知道自己正處於慢性發炎？

黃彗倫說，民眾可以自我觀察，是否經常莫名疲倦、慢性疼痛或不明原因體重增加或減輕，「明明一切都還好，身體卻不對勁，又不知道是不是明確疾病，像感冒又不像感冒，像腸胃炎又不像腸胃炎，或皮膚莫名搔癢起紅疹，就要小心是不是慢性發炎。」

不過，慢性發炎的症狀仍是很不明確，難透過單一症狀確認就是慢性發炎，甚至有時病人難以自覺，因此通常要靠檢驗得知。鄭乃源表示，除了過去常用來檢測發炎反應的高敏感C反應蛋白、纖維蛋白原等，這幾年，「鐵蛋白指數」也被視為發炎反應的重要指標之一。

●鐵蛋白除了用作血液疾病檢查 亦可評估慢性發炎

他解釋，鐵蛋白與體內的鐵恆定狀態有關，鐵雖然是身體必要元素，但必須嚴密管控，因為鐵本身會產生自由基，在游離狀態下會傷害組織，因此需有「容器」加以包覆，必要時再釋放出鐵供身體新陳代謝所需，而這個「容器」就是鐵蛋白，使鐵不會傷害組織細胞。

疾病醫學上，鐵蛋白較常用於血液性疾病檢查，評估體內鐵的儲存量是否充足，判斷是否有貧血或體內正在出血，後來也發現和發炎反應有關。臨床上觀察到，身體感染時鐵蛋白也會增加，鐵蛋白如雙面刃，一方面鐵蛋白的增加能把游離在外的鐵包覆，降低外來微生物利用這些鐵來傷害身體，另一方面鐵蛋白本身也是催化發炎的細胞素，因此在感染、發炎狀態下都能觀察到鐵蛋白的角色。

●鐵蛋白指數建議落在100～200 ng/ml

那麼鐵蛋白指數應該多少才正常？根據世界衛生組織的標準，5歲以下兒童的鐵蛋白下限為12 ng/ml，5歲以上則建議不要低於15 ng/ml；但鐵蛋白過多也可能是鐵超載、鐵色素沉著症或慢性發炎，因此男性建議不要高於200 ng/ml，女性則不要大於150 ng/ml。

不過，實際上各機構對於鐵蛋白的建議值不大一樣，鄭乃源表示，以聯安來說，目前設定的標準為女性大約13～150 ng/ml ，男生30～400 ng/ml，而比較健康的鐵蛋白數值應該落在100～200 ng/ml左右。

黃彗倫指出，男性的鐵蛋白比較不會有波動，但女性可能隨生理期的經血流失或停經前後而有浮動，而且若要將鐵蛋白做為健檢項目，建議就要定期檢測，才能根據個人的平均值加以比較，觀察是否異常顯著上升，進一步找出鐵蛋白增加或造成身體慢性發炎的原因，甚至可能有心血管或腦神經疾病的危險性。

一般健保成人健檢並不包含鐵蛋白檢測，門診也必須有符合適應症才有健保給付檢測鐵蛋白，例如病人持續解黑便、長期慢性潰瘍、異常喘等，或者慢性病患者住院，為進一步了解病況而檢測鐵蛋白作為輔助參考，了解病人可能有急性發炎需加以監控等，屬於間接的參考指標，而非主要的診斷用途。

鄭乃源則強調，臨床醫師主要面對疾病，而鐵蛋白過高、慢性發炎已發展為疾病時，自然不太會再去檢測鐵蛋白；但從預防醫學的角度，鐵蛋白看的不只是貧血或出血、急性發炎等，由於慢性發炎過程中常常症狀不明顯，長期卻會造成多種慢性病，因此，檢測鐵蛋白是在慢性發炎發展為疾病前及早發現，同時再配合其他檢測，盡快找出慢性發炎的原因，加以消除、遏止進展為疾病。

●體內鐵可循環利用 正常情況無須額外補鐵

當鐵蛋白過高、身體處於慢性發炎，最重要是控制並設法消除發炎狀態，黃彗倫建議：

1.肥胖者控制體重：避免脂肪細胞釋出的細胞激素，抑制發炎。

2.少攝取高熱量食物：研究發現，吃完高熱量食物後發炎指數會顯著上升，例如吃近1,000大卡的食物，發炎指數會持續升高4、5個小時。

3.控制三高：高血壓會衝擊內皮細胞，造成內皮細胞發炎；糖尿病也會使內皮細胞長期發炎，胰島素阻抗性高；過多的低密度脂蛋白膽固醇則會使血管硬化、血管發炎。

4.清除體內病菌：如果是長期受病菌刺激引起的慢性發炎，要一一將其清除。例如治療牙周病、使用抗生素將幽門螺旋桿菌廓清、或定期施打流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，預防病菌感染。

5.適時紓壓、有良好睡眠，規律運動習慣。

此外，雖然慢性發炎導致鐵蛋白過高是因為身體的巨噬細胞將鐵蛋白釋出，啟動發炎反應，但鄭乃源說，本身鐵太多也可能造成慢性發炎，有分析顯示，大部分有慢性發炎的人，體內的鐵同時也過多，所以國外有些做法是直接放血或捐血，他則建議，可減少攝取鐵含量高的食物，如紅肉、內臟、貝殼類海鮮、花生等，並適當攝取深綠色蔬菜、魚油、抗氧化維他命C、E等輔助身體抑制慢性發炎。

人們常說要補鐵，身體含鐵量有這麼容易不足嗎？鄭乃源指出，除了現代人飲食、營養過剩，體內的鐵其實會一直循環再利用，人體一天所需的鐵大約20毫克，但是大部分由代謝的鐵回收再利用，實際需要透過食物補充的鐵大約只需1～2毫克，只有當血液額外流失時才需刻意補鐵，例如女性懷孕、哺乳、經血量大等，否則一般食物就能補充每日所需的鐵量。