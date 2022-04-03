平時有心血管問題不自知，小腿忽然腫脹別以為只是水腫，可能是心臟疾病徵兆？亞東紀念醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯醫師指出，不少病人施打新冠疫苗出現心臟不舒服，以為只是疫苗副作用而不以為意，最後才檢查確診是心血管疾病，還有病人3條冠狀動脈皆已嚴重阻塞而不自知，提醒有相關風險因子應注意身體警訊。

●打完疫苗身體不適 冠狀動脈血管幾乎「全塞」

吳彥雯醫師表示，近期一名50多歲的男性病人，長期有三高問題但未良好控制，打完疫苗後出現身體不適，在診所斷斷續續治療一直沒有改善，拖了三個多月才因為呼吸喘腿部嚴重腫脹，經診所轉介至醫學中心檢查，一照X光才發現心臟擴大肺水腫情況非常嚴重，已有心臟衰竭現象，緊急處置治療後才得到緩解。

不過，病人症狀改善後，卻不願意接受進一步檢查，所幸經家人勸導後再回到醫院，深入檢查發現3條冠狀動脈皆已嚴重阻塞，甚至無法裝設冠狀動脈支架，必須開刀進行心臟血管繞道手術。同時搭配心臟衰竭的藥物治療跟團隊照護，左心室收射出分率已從不到20%進步到40%以上，症狀也有大幅進步。

(圖/潮健康提供)

●初期心臟衰竭未必有明顯症狀 末期心臟衰竭五年存活率不到50%

「國人很常為自己的不舒服跟疾病尋求解釋，尤其近年很多人會以為所有不適症狀都是跟疫苗有關，忽略了自己本身風險因素的問題。比如這位病人，就是嚴重的冠狀動脈疾病卻都沒有診斷跟治療，才會搞得這麼嚴重。就算是作完繞道手術之後還是需要持續用藥跟追蹤，否則很容易再度惡化！」

吳彥雯醫師提醒，嚴重的心臟衰竭必須透過團隊照護，找出病因，積極控制與規律治療，還是有很大機會得到改善，但再次惡化導致住院或是死亡的機會還是很高。因此即使心臟功能進步，症狀得到緩解，喘、腫、累等症狀已有改善，還是需要定期檢查跟治療追蹤，不能貿然停藥，中斷心臟衰竭的治療，才能與疾病長期和平共存。

(圖/潮健康提供)

●三高是隱形殺手 及早發現治療效果好

高血壓、高血糖跟高血脂會導致動脈硬化，不但可能造成心肌梗塞，會導致心臟衰竭的發生，高血壓跟糖尿病本身已可以直接引起心臟衰竭。吳彥雯醫師表示，最近門診有許多人是因為要接種新冠疫苗才生平第一次正經的量血壓，因此意外找出許多高血壓患者，顯示國人易因為無明顯症狀而輕忽三高以及相關的心血管問題。

以高血壓而言，衛福部國健署資料指出，血壓若長期升高，會使左心室負荷加重而變得肥厚、引起心臟擴大，最終演變為心臟衰竭。預防高血壓應從戒菸、低鈉飲食、控制體重，多運動做起。提醒民眾善加利用國健署定期的免費成人健檢，及早知道自身的健康狀況。有三高疾病應穩定控制，減少惡化為心臟衰竭的風險。