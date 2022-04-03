近日本土感染新冠病毒病例攀升，加上清明連假，防疫措施是否將緊縮？行政院長蘇貞昌1日提出防疫、經濟並行「新台灣模式」，為過正常生活，要冒一些成本、風險，隨時盯緊各種變化，隨時調整因應。「新台灣模式」的說法，引發不少網友熱烈討論，有網友就說，「整天在那創造新詞」、「卸責之詞」、「又來了，創詞雙標黨又來了」。

國民黨立委李貴敏質詢何謂「新台灣模式」？蘇貞昌解釋，經過2年多的經驗與信心，台灣要逐步解封，漸漸放緩，但不會像有些國家突然大家都把口罩拿下，什麼都不管，結果突然確診大增。蘇強調，疫苗現在夠了、覆蓋率蠻高的，醫療資源也充足，為了盡快過正常生活，所以要冒一些成本、風險，隨時盯緊各種變化，隨時調整因應，不是一成不變。

對此，有網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過200則留言，不少人就說「你有想想那些不適合打疫苗的族群嗎？（怒）」、「又發明新說法？」「文字遊戲玩得不亦樂乎！？」「這麼搞不增也難」、「認知作戰正式開始！」