高雄有位媽媽幫自己10個月大的孩子洗澡，想說氣溫涼涼的，幫寶寶用比平常熱的水洗澡。沒想到，寶寶突然眼睛上吊、四肢抽搐、嘴唇發黑，家長火速將他送急診。醫師判斷為「卓飛症候群」(Dravet Syndrome)，將做基因檢查確認。這個疾病遇到較炎熱的環境，以及體溫過高就會發病，嚴重時可能損傷腦部。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診部小兒科陳泰亨主任表示，前面的個案「已經發生過類似狀況，這次是第2次，當時媽媽幫孩子洗熱水澡，就嚴重發病，伴隨眼神發黑、嚴重抽搐、嘴唇發黑。」卓飛症候群的患病者基因與他人不同，因腦神經細胞中的鈉離子有基因突變，造成這些孩子在幼年時期，容易因炎熱而發生癲癇。

陳泰亨醫師表示，卓飛症候群的患者對於炎熱過敏，包含環境悶熱、熱水澡或大太陽底下，就會誘發抽搐等症狀；其他則有發燒等較高的體溫。患者會在1歲前發病，隨著年紀長大會成為頑固性癲癇，跟著患者一輩子。目前僅能用癲癇藥物控制。

陳泰亨醫師認為想要不發病，僅能避免接觸發病因子，像是避免暴露在大太陽底下、悶熱的高溫環境；如因為疫苗、藥物副作用或疾病，感到體溫稍微升高，就積極退燒。也有人會用生酮飲食或迷走神經刺激器來控制。