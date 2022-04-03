藝人Kiwebaby從《大學生了沒》岀道，有著比女孩嬌俏外型的他，被網友封為「最強偽娘」，在賀歲片《男兒王》飾演變裝皇后，與喜劇天王李國煌互飆演技，亮眼表現讓演藝之路備受看好，至於感情方面似乎也有著落，近來在社群網站上曬出一系列閃照，更大方曝光男方正面帥照，讓網友獻上祝福。

Kiwebaby在instagram曬出跟一名男子的合照，只見兩人坐在椅子上，頭輕靠在一起，她也展現出性感的一面，露出性感鎖骨及香肩，接著還公開對方裸露上身與她的親密合照，接著表示：「她生日的那天，他開心得哭了出來，因為他說如果她沒有出生，他也不知道要活著幹嘛」，接著強調：「他說他不知道為什麼會愛她，他比較想知道如何不愛」，字句充滿曖昧氛圍，加上兩人互動親密，疑似大方認了新戀情。

網友眼見Kiwebaby身旁有護花使者出現，紛紛留言獻上祝福：「男友也太可愛～超級祝福，要永遠開心」、「恭喜妳，要永遠永遠幸福」、「要幸福呦，男友超帥的」、「好開心你有人照顧惹」、「祝福你哦！不管是不是愚人節，一定要幸福」、「祝福你！！！小寶貝你值得這樣被疼愛！！願你幸福快樂！啾咪」。

藝人Kiwebaby雖是男兒身，但內心有著女性靈魂，多年前動了隆乳手術，不過並未變性，之前曾在臉書抒發心情，表示曾認識一個男生，但對方得知他是男兒身後，態度一百八十度大轉變，甚至直接拉黑封鎖加刪除，他坦承有錯在先，但也無奈表示：「不想為了得到男人的愛情，去委曲求全犧牲自己的健康」。