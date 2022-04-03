雖然有走動絕對比久坐好，但是以運動的質量來說，「餐後散步」不能列為每日運動的時數中。台南成大醫院骨科醫師戴大為指出，因為有效運動必須具備3大要件：相對高強度、種類多變化以及功能性。晚餐後到操場或附近的校園散步，並不符合這三個條件的需求。

由於每個人體能不同，適合別人的運動方式不見得適合自己，因此最好諮詢醫師後，在了解自己身體狀況下，量身打造適合的運動項目。以強健肌力、筋骨與體適能的角度來說，適合的運動規劃包括：

1.相對高強度

戴醫師指出，這是指在運動的時候，要保持「覺得有一點點吃力，但是還不至於不舒服」的狀態，才能促進身體的新陳代謝，有益心肺功能，並且燃燒脂肪。如果只是飯後慢慢走的散步，充其量只是活動身體，雖然可以幫助腸胃蠕動助消化，但無法當作運動。

2.種類多變化

「沒有一種運動可以訓練到全身所有的肌肉。也沒有一種運動可以同時訓練全身的肌力、肌耐力、爆發力、心肺功能以及柔軟度。」戴醫師強調，盡可能嘗試各種不同的運動，才能讓身體各部位的能力被均衡訓練。

3.功能性運動

戴大為醫師解釋，如果運動項目能強化日常動作，就具有功能性效果。像是深蹲，對於日常「站起、坐下」來說，就是好的訓練。

●骨科醫師推薦的運動

長者們要不是已經有膝蓋不適的問題，要不就是擔心運動會傷害關節。戴醫師指出，「適度且規律的運動，能幫助關節炎患者減輕疼痛，提升生活品質」。如果擔心傷到膝蓋，可以掌握「少彎曲、慢慢彎、別彎太久」3大原則，這些運動形式可以參考：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

戴醫師強調，掌握有效運動原則，日常練好體能與肌力，其實更能減輕關節疼痛。因為肌肉可以幫助關節穩定，足夠運動量不但提升肌力，也能控制體重，都是減輕關節負擔的重點。慢性病患可以先諮詢醫師後，討論出適合的運動項目與強度，讓安全與體能兼顧，有效活化體適能。