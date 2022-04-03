奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享4/4～4/10星座運勢，天蠍座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，金牛座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。從整體運勢來看，射手座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

下周牡羊朋友充滿行動力，建議如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動，要多加把握好機會。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，又不願尋求幫助。下周愛情不順，突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感，要學習放下，否則只會增加壓力而已！

▍雙子座

整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在雙子朋友下周的生活，過往的努力也開始逐漸獲得回報，對於現況也感到滿意許多。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去給自己那麼大的壓力，開始懂得享受生活。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓獅子朋友行動力增強，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，讓自己非常安心。下周愛情運順利，雙方對於感情更有共識，願意繼續付出，更加認同彼此的想法。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友很粗心，許多事情思考不夠周詳就付諸行動，導致埋下問題爆發的隱憂，建議下周下決定前要再多花點時間思考。事業需留意，粗心大意的狀況在學業、事業方面顯得更加嚴重，建議要督促自己拿出熱情還有細心，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友開始呈現休息的狀態，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到辛苦和勞累，整體狀況停擺。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

下周天蠍朋友顯得低調許多，嘗試藏住自己的鋒芒，毅力提高許多，在面對事情時更有自我的想法，事業運很旺，懂得做好自己手邊的事情，讓實力提升許多。

▍射手座

整體運勢★★★★★

下周射手座的朋友，若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，都有突破現況的機會，你們將轉入心靈思考的層面，能夠審慎考慮計畫。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友開始獲得回報，日子過得很安穩，正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友有望開始獲利。

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友的耐性減低許多，這樣的狀況也導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己思考周詳的優點。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友的信心開始動搖，不再像過去那麼的有把握，做事也不再那麼踏實。正偏財運皆不是太理想，有破財的可能，例如明明應該是你的業績卻是拱手讓人，導致錢財流失。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】