美國軍事媒體專家指出，在廣泛運用網際網路媒介之下，俄烏戰爭可能已成為史上記錄最豐富的戰爭；而烏克蘭之所以在資訊作戰（Information warfare）上勝過經驗豐富的俄羅斯，原因包括基於事實基礎的宣傳、大量使用迷因（meme）和社交媒體等容易迅速流傳的媒介，和以遠超過往的速度將戰場素材轉化為心戰工具等，廣受全球軍方關注。

退役美國陸軍記者、北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）胡思曼新聞與媒體學院（Hussman School of Journalism and Media）博士生研究員強生（Daniel Johnson）在軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）指出，俄烏戰爭的虛擬與現實戰場同樣讓人感到驚訝，因為在2014年資訊戰上兵敗如山倒的烏克蘭，目前不僅抵擋住俄羅斯的攻勢，甚至在許多層面上佔據優勢，有機會進一步在資訊領域取得「霸權」。

強生指出，烏克蘭本次於資訊戰領域的成功，很大程度可歸功於現實將士的奮戰，因為在現代資訊迅速流通的環境下，純粹的虛假宣傳容易被外界識破，但以客觀事實為基礎加以誇飾的手法，再搭配迷因和社交媒體工具，不僅讓其流傳速度進一步增加，對提升士氣的作用也相當明顯，讓下一件可用於宣傳的戰果更快出現，形成良性循環。

烏克蘭基於事實基礎的宣傳，在此次戰爭中獲得有效發揮。（圖／烏克蘭國防部臉書）

如烏克蘭公開的戰果資料，雖然持續遭外界質疑，但在大量實際影像作為佐證之下，讓人更難分辨真偽；但無論俄羅斯如何加強宣傳，也無法改變靠近烏俄邊境、開戰後不久就傳出「俄軍進城」消息的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），至今仍掌握在烏克蘭手上的事實。

且烏克蘭對戰場素材的運用速度也遠超以往。2016年國防媒體素材只要能在當天呈現，就已讓美國五角大廈相當滿意；但在今天的戰場上，烏克蘭國防部於數小時、甚至數分鐘內，就將戰場素材轉化為戰略敘事（strategic narrative），以實際影像搭配故事打動人心。

強生指出，毫無疑問地，各國軍方都正分析與學習烏克蘭的資訊戰表現，美國陸戰隊甚至已於3月9日宣布，將原本專注於網路作戰的「17XX」職業領域，重新定位為聚焦「資訊機動」（Information Maneuver），並新增多種軍職專長（MOS），包括士官階級的1751影響力專業（Influence Specialist）、1795特等影響力專業（Influence Chief Master），以及最高可提供給中校的1707影響力軍官（Influence Officer）等。