來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲，不僅琴藝精湛，還有亮麗外型和火辣身材，讓她圈粉無數，不吝於分享美照的她，近日大玩Cosplay，扮起性感兔女郎，上下失守畫面讓網友全暴動。

李元玲近日Cosplay日本輕小說《青春豬頭少年》系列中的角色櫻島麻衣，只見她化身火辣兔女郎，寫下：「喜歡那張？兔兔says hi 」，並擺出多種撩人姿態，可愛中又不失性感。

而李元玲穿上櫻島麻衣招牌造型，胸口心型剪裁設計，藏不住豐滿雙峰和深邃事業線，下身大開高衩，不僅渾圓美尻全看光，神秘三角地帶也若隱若現，一不小心就可能會「失守走光」，搭配性感黑絲襪，畫面相當惹火誘人，短短1天就吸引超過11萬人按讚。

網友大讚「世界最正兔女郎」、「小孩子才做選擇，我全都要」、「真的是人間模範的最高指標」、「火辣辣」。李元玲（Cathryn Li）曾拜鋼琴家李雲迪門下，因擁有美艷外型、前凸後翹完美身材，加上精湛琴藝，還會跳芭蕾舞，讓她在網路擁有高人氣，IG粉絲追蹤數超過222萬，被譽為「鋼琴女神」。