北京當局計劃修訂一項限制在海外上市陸企與海外監管機構分享審計等財務數據的規定，可能因此消除美國監管機構獲取在美上市逾200家中概股企業審計報告的重大障礙，化解中美在這一問題上歷時數十年的爭議。

中國證監會與財政部、國家保密局、國家檔案局2日就修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》公開徵求意見。據財聯社報導，原規定公布於2009年，共12條，修訂後為13條，刪減2條，新增3條，其中刪除於規定中「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述。

同時明確表明，若境外證券監督管理機構及有關主管部門，欲對大陸企業境外發行證券和上市相關活動，以及為上述企業提供相關證券服務的證券公司、證券服務機構進行調查取證或開展檢查的，應透過跨境監管合作機制進行，中國證監會或有關主管部門將提供必要協助。

彭博引述知情人士指出，北京當局的讓步，將使絕大多數在美上市的陸企維持在華爾街的交易。

美國之音報導，北京當局幾十年來一直以數據可能涉及國家機密為由，禁止在海外上市的陸企向海外的監管機構提供審計報告，不僅對美國主管機關的監管造成障礙，也引發陸企財報是否作假的疑慮。

所有在紐約上市的公司，不論是美國企業或其他國家的企業，都必須按規定向美國監管機構提供財務和審計數據和報告，唯獨陸企拒絕配合，美方所需的訊息只能來自中國的監管機構。

這種讓陸企獨享特權和特例的做法，近年來引起華爾街和美國政壇的強烈不滿。美國監管當局已決定，要求所有在美國上市的公司，必須在2024年完全符合規定，否則將被退市。