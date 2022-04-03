據央視新聞報導，蘇州於4月2日召開記者會說明新冠肺炎疫情防控情況。蘇州市疾控中心指出，3月28日蘇州常熟市發現的一例輕型確診病例楊某，其感染的病毒，經測序對比為VOC/Omicron變異株BA.1.1進化分支，在本土病例和輸入病例資料庫、全球新冠病毒GISAlD資料庫中均未發現新冠病毒基因組高度同源序列。

蘇州市疾控中心表示，從傳播管道看，蘇州目前大多數病例是明確的外省市輸入，但也有其他孤立的案例。比如，3月28日蘇州常熟市發現的一例輕型確診病例楊某，其感染的病毒，經測序對比為VOC/Omicron變異株BA.1.1進化分支，在本土病例和輸入病例資料庫、全球新冠病毒GISAlD資料庫中均未發現新冠病毒基因組高度同源序列。

蘇州市疾控中心說，會儘快排除風險，切斷傳播鏈，第一時間對每個病例開展了流調和基因測序，但流調分析、基因測序是一項科學嚴謹複雜的工作，需要一定時間來分析比對，呼籲不信謠、不傳謠、不造謠，信任和支援疫情防控工作，相關資訊將及時對社會公佈回應。

據報導，3月10日0時至4月2日15時，蘇州全市累計報告陽性感染者159人，其中確診病例3人，無症狀感染者156人。從人員情況看，涉及外省市來(返)蘇州及其關聯人員104人，省內其他城市來(返)蘇州及其關聯人員5人。近段時間以來，蘇州市新增感染者多為周邊外省市中高風險地區來返蘇州人員及其同事、家人等關聯人員。目前，外來輸入風險依舊比較高，特別是蘇州東部地區疫情防控壓力大，嚴格外防輸入仍然是當前的重點。