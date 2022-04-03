《前進戰略高地》

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，本來預期可以迅速取得對烏克蘭的勝利。但是戰爭已經進行逾1個月，烏克蘭人仍在頑強抵抗。前立委蔡正元認為，烏克蘭可以撐那麼久，是因為俄羅斯總統普丁的政治決策限制了戰略行動。

蔡正元2日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，烏克蘭為什麼能撐那麼久？是因為普丁的政治決策限制他的戰略行動，烏克蘭部隊幾乎全是步兵，而他明明知道俄羅斯的步兵編配，比烏克蘭低，現在卻還不敢動用燃燒彈、油氣彈。

蔡正元認為，俄羅斯之所以在烏克蘭打這麼久，是因為政治決策限制武器的使用，表示這是內戰、懲罰戰性質。俄羅斯的將軍很為難，臨時把維和改成局部殲滅戰，造成補給不夠，在烏克蘭的防空系統還沒消滅的狀況下，卻貪功挺進，就「中獎」了，加上海軍散漫，俄烏在打仗，船艦卻停在港口「悠哉」，防空系統也沒啟動，表示俄羅斯的政治決策做得很倉促。

蔡正元指出，原先俄羅斯以為要打一場懲罰戰爭，卻變成局部殲滅戰，得快速挺進大面積戰場，20萬俄羅斯士兵再怎麼厲害，一旦在大面積戰場布防下來，每個地方也沒幾個人，還好烏克蘭並沒有快速總動員。

蔡正元表示，目前在烏東的烏克蘭主力軍有3萬多人，他們要生存下去，不能僅靠標槍等低空武器，一定要靠重武器，但美國卻不提供油氣彈。