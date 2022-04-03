新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭2日上午從吉林趕赴上海調研疫情防控工作，抵滬後即與上海市委和市政府負責同志交換意見，轉達習近平總書記對廣大幹部群眾的關心和慰問。並要求盡銳出戰、以快制快 用最短時間遏制疫情擴散。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，把黨中央、國務院關於疫情防控的決策部署落到實處，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，有關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支持上海防控工作，同心協力盡快打贏這場大仗硬仗。

中共中央政治局委員、上海市委書記李強出席有關活動。

報導稱，當前，上海疫情處於高位流行，各項防控措施正在有力有序推進。孫春蘭聽取國家專家指導組彙報，到上海市疾病預防控制中心調研並主持召開有關專家座談會，實地考察世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村，瞭解流調排查、轉運收治、社區管控等措施的落實情況。

孫春蘭指出，在2500萬人口的特大城市應對Omicron疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。要盡快提升核酸檢測能力，周密組織開展全員核酸篩查，不漏一戶、不落一人，抓緊摸清疫情本底。要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員，做到日清日結。

此外，孫春蘭指示，還要從嚴從緊加強社區管控，保障好居民基本生活和正常就醫需求，開展區域協查，嚴防疫情外溢。對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。

在吉林市期間，孫春蘭每天召開專家座談會分析研判疫情形勢，每晚視頻調度各區縣應收盡收、應隔盡隔，推動實施社會面「清零」行動，集中資源力量對疫情較重的船營、昌邑、高新三個區發起總攻，推進流調排查、「四應四盡」、社區封控、服務保障等綜合防控措施落到實處。目前，吉林市社區新發現的感染者明顯下降，疫情得到有效控制。