據中國外交部官網消息，4月2日，中國國務委員兼外長王毅在安徽屯溪同來華訪問的泰國副總理兼外長敦舉行會談。雙方同意，加緊磋商一帶一路、加快推進中泰鐵路建設。此外，中國、泰國和印尼三國今年將相繼舉辦金磚、亞太經合組織、二十國集團三場具有全球影響的重要會議。王毅表示，中方願同兩國加強協調，匯聚共識，為世界注入更多正能量和穩定性。

王毅說，今年是中泰建立全面戰略合作夥伴關係十週年。站在新的起點上，雙方要統籌謀劃兩國下一個十年全面戰略合作、共同譜寫「中泰一家親」新的篇章。

王毅表示，中方願同泰方推進全方位合作，使中泰合作走在區域合作前列。雙方要加緊磋商「一帶一路」合作規劃綱要和共同行動計劃，加快推進中泰鐵路建設，使之北聯中老鐵路，並探討向南對接泰馬新鐵路，助力泛亞鐵路中線最終全面貫通。

此外，王毅表示，以實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）為契機，挖掘雙方經貿合作潛力，拓展電子科技、數字經濟、新能源等領域合作。中方支持中國企業積極參與泰重點項目建設，發揮中泰羅勇工業園示範效應，探討中國—東盟國際產能合作園區、綠色工業園區等倡議在泰先行先試。加快推進疫苗灌裝生產、抗疫藥物研發合作。

敦回憶起1975年泰中建交時首次訪華之行，表示泰方珍視兩國傳統友好，願同中方一道，使泰中友誼代代相傳。泰方高度重視落實兩國領導人重要共識，願同中方高質量共建「一帶一路」，積極參與習近平主席提出的全球發展倡議。希擴大農產品貿易、互聯互通合作，保障產業鏈供應鏈安全，深化可持續發展合作。感謝中方為泰資企業赴華投資提供便利。

雙方同意扎實推進中國東協全面戰略夥伴關係，深化瀾湄務實合作。王毅表示，中方歡迎並支持泰方將再次接任瀾湄合作共同主席國。

雙方就加強多邊協調深入溝通。王毅表示，當前國際形勢亂象叢生、矛盾衝突此起彼伏。世界和平與發展的主題亟待捍衛、亞洲穩定繁榮的局面需要呵護。中國、泰國和印尼三國今年將相繼舉辦金磚、亞太經合組織、二十國集團三場具有全球影響的重要會議。中方願同兩國加強協調，匯聚共識，為世界注入更多正能量和穩定性，共同發出亞洲國家致力於和平發展的強音。

雙方還就烏克蘭問題等交換了意見。王毅介紹了4月1日習近平主席就解決烏克蘭危機向歐盟領導人發表的重要意見，強調亞洲國家要維護好本地區的和平穩定，要共同抵制沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄，要防止在本地區製造緊張、複製危機。敦贊賞並理解中方在烏問題上的客觀公正立場。