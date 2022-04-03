烏克蘭軍隊收復基輔北邊失土。

「半島電視台」報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Maliar）2日在臉書宣布，在俄羅斯部隊從基輔郊區主要城鎮撤退後，烏克蘭軍隊已經收復「整個基輔地區」。

她說：「伊爾平（Irpin）、 布查（Bucha）、戈斯托梅利（Gostomel）以及整個基輔地區已從入侵者手中解放。」這3個基輔西北邊小鎮遭到俄軍重創。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）也表示，自俄軍上周宣布撤出基輔近郊以來，烏軍已經陸續收復超過30座小鎮及村莊。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國及歐洲官員均表示，如今俄羅斯總統普丁冀望在5月9日慶祝戰爭勝利。

多名知悉美國最新情報的美官員透露，俄軍已經修正作戰策略，專注在5月初前控制烏東頓巴斯（Donbass）及其他地區，官員說普丁面臨拿下勝利的壓力，烏東是他最可能達成目標的地區，而他將目標鎖定在5月9日俄羅斯的「勝利日」。

官員們透露，普丁希望在那天慶祝某種勝利，不過其他官員也指出，即便俄羅斯當天舉行慶祝儀式，距離真正的勝利仍相差甚遠，一名歐洲國防官員表示：「不論戰爭或和平談判的狀態為何，普丁將在5月9日舉行勝利閱兵儀式。」