天氣又溼又冷，氣象局觀測今晨全台最低溫在台中大甲10.8度，並發布北北基、桃竹苗、中投、宜花10縣市大雨特報，受大陸冷氣團及華南雲雨區影響，全台天氣溼冷，氣溫14到16度。同時氣象專家吳德榮指出，南海及菲律賓東方海域周六（9日）各有1個熱帶擾動活動跡象，可能發展成熱帶性低氣壓或颱風，是否會侵襲台灣？吳表示，4月份颱風侵台機率非常低。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，各國模式模擬，大約未來5至10天，南海及菲律賓東方海域周六（9日）左右各有1個熱帶擾動活動的跡象，有機會發展成颱，但模式受到學理限制而有不確定性，模擬的位置、強度則隨著運算時間，差異愈來愈大，需要持續觀察。過去63年來年西北太平洋4月分共發生過43個颱風，平均每年大約0.7個生成，而其中侵台的僅發生過1次，就是2003年柯吉拉颱風，機率非常低。

最新(2日20時)歐洲(左圖)及美國(右圖)模式，模擬9日20時地面圖顯示，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動，但模擬的位置、強度皆有差異。(圖擷自Tropical tidbits)

近日天氣部分，吳德榮表示，今日雨帶逐漸通過，上午全台持續明顯降雨，下午雨勢減小，晚起各地降雨停歇、逐漸轉晴。受大陸冷氣團影響，各地白天濕冷晚轉乾冷，注意保暖。今日北部氣溫12至17度，中部12至18度，南部13至23度，東部13至22度。

吳德榮表示，明起至周六（4至9日）高氣壓影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部降雨。氣溫逐日略升，北部高溫回到25度，白天北舒適、南微熱，夜間因輻射冷卻，清晨氣溫偏低，日夜溫差大。不過周四（7日）有小股東北風增強，僅迎風面北部、東北部氣溫微降，對各地天氣幾乎無影響。