美國國防部五角大廈。（美聯社資料照片）

前白宮國安會中國事務主任、布魯金斯學會高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）。（取自中評網）

前白宮國安會中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）談到美國面對中國大陸崛起的恐懼時說，現在美國國防部流傳一個笑話：如果需要預算，只要報告的標題有「中國」，再加上「人工智能」之類的詞，保證能要得到錢。

「全球台灣研究中心」（GTI）日前為何瑞恩去年出版的新書「更強：在競爭性相互依存時代調整美國對華戰略」舉行的視訊發表會。

根據《中評網》報導，布魯金斯學會高級研究員何瑞恩認為，美國面對中國大陸的崛起，需要自信，而不是恐懼，然而恐懼感卻是現在華盛頓討論中國大陸問題時的主旋律。因此不得不說些可怕或浮誇的東西，其動機就是販賣恐懼。

何瑞恩不以為然地認為，美國目前在美中關係中仍是優勢明顯的更強大力量。美國要有自信，採取主動行動。他提出「競爭性相互依存（competitive interdependence）」的概念。

他解釋，美中關係是根本性競爭，強調美國必須與朋友一起對付中國大陸的雄心，接受美中兩國誰都無法改變對方。但是在互相依存的時代，兩個大國打交道，一方擊打另一方，在過程中很難不擊中自己。一個典型的例子就是川普發動的貿易戰。他說：「這是一個巨大的失敗」。

他強調，貿易戰沒能改變中國大陸經濟體系，沒能打擊中國大陸經濟增長，沒能減少美國貿易赤字，沒能給美國經濟和消費者帶來好處。美國必須接受漸進式的進展，而外交是取得進展的藝術！美國處理對中國大陸的關係應採取務實的手法。