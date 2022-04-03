新北市一處社區白姓男主委不滿李姓女住戶經常不戴口罩進出，去年4月間便在大門強行阻擋李女進入，慘被李女提告。士林地院審結，法官認白男的行為以涉犯強制罪，判罰金2000元。可上訴。

判決書指出，新北市一處社區白姓男主委，2021年4月間不滿李姓女住戶不依規定配戴口罩，白男強行以身體擋住大門，再以手拉住大門把手，禁止李女入內，還出手以暴力方式禁止李女進入社區，案經李女報警提告，全案才曝光。

對此，白男辯稱沒有妨害李女自由，稱該地衛生局自2020年間公告進入社區須配戴口罩，但李女多次不配合，勸導也不理會，該日李女再度不戴口罩，還在門口說，「我就是不戴，你要怎樣」，他才會在門口與李女爭執。

檢方調查認定，李女進入社區後的確將口罩卸下，與白男發生爭執，但縱使李女屢勸不聽，白男理應報警處理，並非以強暴的行為禁止李女進入社區，認為犯行堪認，依涉犯強制罪將白男提起公訴。

士林地院審結，法官認為白男遇到事情不以理性方式處理，隨意以暴力方式妨害李女行使權利，認其情緒管理、控制能力與法治觀念薄弱，考量其犯後坦承犯行，依強制罪，處罰金2000元，得易服勞役2日。可上訴。