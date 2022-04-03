七六人3日在自家主場下起三分雨，單場投進追平隊史紀錄的21顆三分球，上次他們做到是在2020年3月1日，終場144比114痛宰來犯的黃蜂，總算中止最近的3連敗，只要4日順利作客擊敗騎士，就可提前搶下本季季後賽門票。
「我們有能力把球流動順暢，」29分、14籃板及6助攻的恩比德表示，「今天我們打球的方式，讓我感覺特別高興，因為我們成功掌握節奏，且把球快速流動，就能找到空檔出手的射手。」托必亞斯哈里斯也有23分進帳，馬克塞19分。
打完上半場，七六人只以58比53領先，卻在第3節徹底用三分球轟垮黃蜂，單節22投17中，含三分球投10中7，光在第3節就轟下45分，反觀黃蜂只拿27分，雙方差距轉眼擴大到20分以上，也讓末節提前進入垃圾時間，勝負已無懸念。
黃蜂以布瑞吉斯20分最高，華盛頓14分居次，拉梅洛鮑爾13分，他們雖然迎來自從2月7日左腳踝扭傷缺陣至今的海沃德，可惜替補出發的他表現平平，只有5分進帳，黃蜂輸掉這場比賽之後，東區排名也暫時滑落到第10的不利位置。
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