2022年桃園市長選戰，媒體人「逆風的烏鴉」觀察民進黨在台北縣16年執政，來分析國民黨現今在桃園的局勢，認為國民黨在桃園已經面臨死局，歷史是不會騙人的。

逆風的烏鴉昨（2日）在臉書指出，長期觀察選舉的人，大概可以發現兩件事：第一，是從細節來看，每場選舉都有其特殊之處。第二，是太陽底下沒有新鮮事，現在選戰中發生過的事，往往在過去選戰中能夠找到先例。如果真要從過去的選舉中找到例子來類比這次國民黨在桃園發生的事，他認為台北縣市很適合類比的。

從1989年開始，逆風的烏鴉稱，民進黨在台北縣獲得了長達16年的執政，其中尤清兩任、蘇貞昌兩任。帳面上看，這四次選戰民進黨都獲勝，但細部看，在多數情況下，與其說是民進黨勝利，不如說大多數都是國民黨敗給自己。

逆風的烏鴉分析，1989年尤清的第一任，是在藍綠對決下進行的，代表國民黨出戰的，是學者李錫錕，不過當時民進黨崛起的勢頭很猛，國民黨在台北縣又有人才斷層，提名的李錫錕沒有基層組織實力，最後以48.76%比48.45%的些微差距敗選。

從1989到1997兩次選舉，逆風的烏鴉表示，國民黨開啟了分裂模式。1993年，國民黨提名蔡勝邦，拿下35.97%的票；從國民黨分裂的新黨提名李勝峰，拿下16.32%，兩者合計獲得52.34%的選票。而尤清只拿到46.38%的選票，卻獲得當選。1997年幾乎是1993年的複製，國民黨提名謝深山，但林志嘉脫黨參選，新黨分裂成周荃、楊泰順兩人，儘管四人合計拿下54.31%的選票，但謝深山票率只有38.67%，還是不敵蘇貞昌的40.67%。2001年，在當時泛藍大合作氣氛下，藍營共推新黨王建煊空降參選，對上爭取連任的蘇貞昌。結果出人意料，王建煊只拿到48.16%的選票，輸給蘇貞昌的51.31%。

這四次選舉和這次桃園市長有什麼關係？逆風的烏鴉認為，可以從三方面來看：第一，是桃園和當時台北情況一樣，基本盤都是「藍大於綠」；第二，綠營的首次執政，都是在大環境對國民黨不利的情況下勝選。第三，是國民黨的敗選，有多次都和整合失敗有關。

逆風的烏鴉強調，再從這四次選舉看這次的桃園市長選戰，差不多已經可以看出來，未來發展將朝台北縣的「1993年模式」或「2001年模式」走。所謂1993年模式，就是國民黨提名了一個號稱有組織能力、有財源但充滿爭議的人物參選，從而給了新興政黨可趁之機。在此爭議性候選人選票被新興政黨瓜分的情況下，遭致慘敗。至於2001年模式，雖然號稱「整合一組人」，但在空降且這個人選不為地方傳統勢力所喜的情況下，國民黨的組織票陽奉陰違，暗助民進黨，或者兩不相幫。雖然結果比1993年好一點，但最終仍是惜敗。

逆風的烏鴉直言，這兩個模式套到國民黨在桃園，目前的選擇一個是呂玉玲，一個是羅智強。提名呂玉玲，很可能就會是台北縣1993模式，而扮演搶票功能的，應該會是民眾黨的賴香伶，畢竟兩人的形象相差太大。如果提名的是羅智強，在羅從「圍強計畫」把傳統地方勢力得罪光後，幾乎可以確定羅是無法獲得傳統組織票奧援的，只能靠議題和空戰取勝。