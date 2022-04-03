有「國民女婿」之稱的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，因為沒空洗衣服的關係向指揮官陳時中請假，引起各界討論，行政院長蘇貞昌甚至為此向羅一鈞催婚，說「新婚有很高額的租金補貼」。不過有意參選高雄市議員的國民黨發言人白喬茵認為，蘇貞昌的說法根本是沙文主義性平示範，怒嗆「難道男人結婚是為了有人幫你做家事嗎？」

日前陳時中出席小英之友會活動，稱羅一鈞半夜向他請假無法繼續開會，原因是「我必須回家洗衣服，髒衣服已經堆到再不洗就沒衣服穿了」，讓陳時中感到抱歉與心酸，當下決定不再開會，讓大家可以早點休息。

此言論引起各界關注，連蘇貞昌也被問到此事，他則回應說「新婚有很高額的租金補貼，現在正是時候，請他考慮看看」。

不過白喬茵在臉書表示，雖然防疫團隊對台灣的付出需要肯定，但有多少職場上的父母不是下了班還要接小孩、煮飯、整理家務，天天忙到半夜隔天還是得上工，「誰敢因為這種原因跟長官請假？不能因為人帥就沒是非啊，不能因為羅一鈞粉絲多就神化他所有行為啊，因為你們口中的辛苦不過是百姓們的日常而已」。

除此之外，針對蘇貞昌催婚的行為，白喬茵更火大反問「難道男人結婚是為了有人幫你做家事嗎？這是多倒退的沙文主義性平示範！」白喬茵說，蘇貞昌是人夫也是人父，更是台灣最高行政機關首長，應該要清楚女性在社會的價值不只有拼命做家事。

白喬茵認為，「這番言論同時凸顯女性的困境，結了婚，家務瑣事、洗衣煮飯、照顧子女長輩，都是女人家的事」，並反酸「還是你在隔空向自己的女兒蘇巧慧喊話『不要當立委了，趕快回家幫先生洗衣服？』」