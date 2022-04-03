中職啦啦隊「Rakuten Girls」成員正妹林襄，去(2021)年2月初才加入球團，但甜美與辣度讓她的人氣攀升迅速，如今已是新一代啦啦隊女神代表，去年出版寫真《與你襄遇》讓她IG粉絲衝破百萬，如今打鐵趁熱推出續集《與你襄愛》再度吸引大眾目光，而就在續集即將出版之際，2日PTT有網友將她跟另一啦啦隊美女成員「峮峮」做比較，詢問「你該如何抉擇？」

正妹林襄五官精緻深邃、笑容甜美可人，擁有E級魔鬼好身材，社群上常曬出超多吸睛辣照，前陣子她幫高雄市議員黃捷跳應援舞，甜美的模樣融化人心，總共有2本寫真作品；相對之下，中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮也出過2本寫真作品，外型清純可愛，擁有82萬粉絲支持。兩位資歷超狂的啦啦隊妹子人氣難分軒輊，在PTT上面引發討論。

林襄在2015片拍的影片被網友挖出。（影片來源《Uniform Map》若有移除請見諒）

兩派各自人馬瞬間吵得不可開交，支持林襄的留言：「林襄，真的讚！！」、「林襄～哪還需要選」、「林襄太香了」、「林襄啦！她年輕奶大」、「林襄超想揉」、「本來想大聲斥責，但真的太襄了」、「林襄第一」。

力挺峮峮的網友則說：「山君(指峮峮)比較耐看吧」、「峮是屬於女生都愛的類型，當然選峮」、「都很正，不過我選峮」、「峮秒打」、「峮峮完勝」、「論臉蛋，峮峮+1」、「峮峮高中就是正妹」、「峮，跳舞跳得好」、「峮峮一票」、「峮峮比較天然，天然欸尚好」。