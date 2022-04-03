多張照片顯示，隔離點內有許多帶鐵欄的嬰兒床，有三名嬰兒擠在一張床上，其中一個孩子的頭被床單蓋住；旁邊的床上至少有三名幼兒，有的躺着，有的扶着床欄站着，十分擁擠。（大陸民眾微信截圖）

多張照片顯示，隔離點內有許多帶鐵欄的嬰兒床，有三名嬰兒擠在一張床上，其中一個孩子的頭被床單蓋住；旁邊的床上至少有三名幼兒，有的躺着，有的扶着床欄站着，十分擁擠。（大陸民眾微信截圖）

香港《星島日報》報導，上海近日流傳一組疑似上海因感染新冠病毒被隔離的嬰幼兒哭鬧的照片和視頻，引發廣泛關注。4月2日上午，上海市婦女聯合會表示，已經關注到此事，「正在協調處理」；法國駐上海總領事館呼籲：不要因防疫將父母和孩子分開。

報導引述陸媒《中國慈善家雜誌》指，趙倩（化名）一家三口核酸檢測為陽性，屬於確診病例，丈夫被送到集中隔離點接受隔離治療，她和2歲半的女兒留在上海同仁醫院接受治療。趙倩指出，3月29日下午，女兒被防疫人員帶到位於「金山區的上海公共衛生臨床中心隔離」，自己被送去方艙醫院。

趙倩質疑，女兒只是確診當日有發燒症狀，當日退燒後，連續3天沒有任何不適症狀，又問到，如果離開父母，是否得到很好的照顧。她引述防疫人員回覆指，這是「政府規定」，如果家長不同意，孩子可以單獨繼續留在醫院，但大人一定要去方艙醫院。

上海市的闢謠平台向上海市公共衛生臨床中心查詢，對方指：「網路流傳的照片、視頻是我院兒科病房在內部騰挪過程中的一些場景，並非金山嬰幼兒隔離點。」

《中國慈善家》昨日上午致電上海公共衛生臨床中心，詢問關於嬰幼兒隔離的問題，但沒得到直接的答覆。上海市民政局副局長曾群在昨天的新聞發布會回應類似的問題稱，因疫情可能導致的兒童臨時監護問題，在家長同意的前提下，指派專人臨時照料，確保孩子處於有效監護的狀態。

★法駐滬總領事館：不要因防疫將父母和孩子分開

據法廣(rfi)報導，法國駐上海總領事館代表歐盟成員國（共24個國家）近日致函上海市政府，要求不要在防疫政策上將父母和孩子分開，同時為接觸新冠病毒但未被感染的個人提供緊急醫療護理和居家自我管理。

法國駐華機構3月31日致函上海市政府，列出6點要求提請注意，這些訊息在中國國內社交媒體微博以及國外社交媒體推特上傳播。

信中說，自3月27日以來，上海開始分批實施兩輪區域封控，同時繼續對部分街鎮和社區臨時進行封控，歐盟各國從僑民社群處獲悉因封控措施帶來的種種困難，因此提出多項請求，請上海市政府外事辦公室考慮。

第一，無論任何情況，父母和孩子都不能被分開；

第二，對於無症狀或輕症感染者，最好能設置專門的隔離環境，並有能用英語溝通的工作人員；

第三，對於僅接觸過病例但自身並未被感染的人員，不應被送入集中隔離點，而應允許其在家中進行自我健康管理；

第四，在封控期間，當歐盟公民需要時，必須能及時有效獲得緊急醫療救助；

第五，有相當多的人員受限無法前往浦東機場乘坐預訂的航班。因此若歐盟公民及其家人可憑所提供的國際航班預訂證明，進入上海兩大國際機場，而不論其居住地是否處於封控狀態，將不勝感激；

第六， 歐盟還要求提供一個解決方案，以使被集中隔人員家中的寵物能夠得到定期餵養。

信函是法國駐上海總領事館並代表歐盟成員國（奧地利、比利時、保加利亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典）以及挪威和瑞士駐上海總領事館，共同致函給上海市人民政府外事辦公室。

信函沒有介紹歐盟居民在上海市疫情期間的具體細節和遇到的問題。

4月1日，因為強制分離，上海大量嬰幼兒被單獨隔離的照片和視頻在中國大陸的網路上流傳，引起極大的民怨。有照片顯示，一個大廳內布置三排疑似大人用的病床，床上安置大量兒童，只有極少數床上有大人陪伴。

還有多張照片顯示，隔離點內有許多帶鐵欄的嬰兒床，有三名嬰兒擠在一張床上，其中一個孩子的頭被床單蓋住；旁邊的床上至少有三名幼兒，有的躺着，有的扶着床欄站着，十分擁擠。

根據網路上的聊天視頻截圖，有陪同孩子隔離的媽媽稱，金山嬰幼兒隔離點隔離資源嚴重缺乏，「樓上200個孩子只有10名護士」。目前原貼及視頻已被刪除。