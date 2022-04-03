香港小姐出身的港星袁嘉敏，擁有亮麗外型和火辣身材，之後袁嘉敏以三級片《鴨王》一脫成名，不過袁嘉敏日前卻在網上怒轟香港富商鍾培生及其父親是人渣（Jerks），痛批被糟蹋、父子人品有問題，指控：「父子會有古怪要求」，對此，鍾培生也在臉書正面回應：「為她提供經濟支持」，並反駁多人運動傳聞，而袁嘉敏則回擊稱不是事實。

37歲袁嘉敏日前在社群發文砲轟鍾培生父子，曬出印有「鍾」字樣的紅包袋，並表示「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，袁嘉敏事後向媒體表示，鍾氏父子人品有問題，「父子會有古怪要求」，對此，鍾培生昨（2日）則在臉書表示：「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面」。

鍾培生稱袁嘉敏事後仍多次聯繫他，但鍾培生冷處理以對，針對袁嘉敏曬出的一家三口合照，鍾培生則痛批那是他3月17日發出，袁嘉敏事後截圖並在4月1日發出，控她處心積慮「引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年」，鍾培生也強調：「當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢」，所以鍾培生決定不再冷處理，並強調保留追究權利。

鍾培生臉書全文。（圖／取材自鍾培生臉書）

對於鍾培生發文，袁嘉敏則在IG表示：「他這樣回覆我不意外，因為他很計較錢，思維總是圍繞著錢，他沒有聽了我的故事後想支持我，而是他自己堅持要給」，同時，袁嘉敏也駁斥騷擾（指對鍾培生），表示是為了鍾培生當時的拳賽事業，以及友人要結婚等，並非騷擾。

袁嘉敏回應全文。（圖／取材自袁嘉敏Instagram）