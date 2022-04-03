紐約大都會的雙王牌之夢可能等不到開幕戰就要幻滅了，隨著狄葛朗（Jacob deGrom）右肩受傷宣告無限期缺陣，2號王牌薛爾瑟（Max Scherzer）也發現右大腿後肌緊繃。薛爾瑟原本3日要在隊內比賽登板7局，結果臨時被換下，例行賽開幕戰先發存疑。

薛爾瑟說：「我很難在這裡說肯定行或不行，這是逐日觀察的狀況，就是只能復健，通常很快可以復原。過去我的腿總有點小毛病，我希望這次是差不多的情況，但是碰到這種腿後腱的問題，一切也很難說。」

總教練修瓦特（Buck Showalter）說：「我願意相信薛爾瑟，他一直都很誠實，他很清楚自己的身體，他有過類似的經驗。」薛爾瑟其實幾天前例行訓練時就發現右腿異狀，休養兩天雖然好轉，但是準備投球之前又出現緊繃，最後改成比較輕度的接球練習。

《紐約郵報》指出，季外的夢想藍圖十分美麗，現實卻往往殘酷。大都會掏出史上最高年薪簽下薛爾瑟組成雙王牌，宛如NBA籃網隊當初買來哈登（James Harden）組成3王合體。哈登在今年2月被籃網隊交易出去，徒留給球迷一個破碎的夢。

狄葛朗現年33歲，薛爾瑟37歲，他們如果無法在開季保持健康，恐怕於大都會球迷眼前重現「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）、「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）的遺憾。哈維與辛德加當年都是球團寄予厚望的優秀投手，但兩人聯手在大都會的全盛期只是曇花一現，哈維目前還在自由市場，辛德加與天使簽約1年尋求東山再起。