柯文哲籲中央防疫政策說清楚

台灣Omicron疫情持續增長，柯文哲與侯友宜均要求中央說明白，到底要和病毒共存，或是要堅持清零。柯文哲今（3）日再度喊話，怎麼「渡過去」，這才是問題，「到現在我們都不曉得到底…」「每個縣市步調不一樣，這才是困難的地方！」

台灣Omicron疫情持續增長，160例本土更是創下去年6月過後首次3位數確診，加上境外移入244人，總數已突破400人。台北市長柯文哲與新北市長侯友宜紛紛要求中央說明白，到底要和病毒共存，或是要堅持清零。

陳時中2日在疫情記者會上回應，大方向是保持開放的路，除非發生特殊情況，才會用特殊手段加強防疫，目前並不會走上加強的路，首要之務是醫療量能的保存，確保中重症的治療是現在重點。

台北市長柯文哲今（3）日則表示，大家要講清楚，如果下一道命令，沒有辦法SOP，就是空口說白話。

柯文哲認為，最後還是要共存，邊境不可能永遠不開放，或永遠戴口罩，這大家都知道。問題是怎麼「渡過去」，這才是問題。「到現在我們都不曉得到底…」「中央不講話我們也有辦法處理，只是說每個縣市步調不一樣，這才是困難的地方」。

「只有我決定台北市怎做，我當然有辦法決定，問題是牽涉到協調，例如台北新北不一樣」，「我們已經用非正式管道讓政策一致，但還有其他縣市，這是大問題。」