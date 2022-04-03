1名女網友在《靠北婆婆2.0》發文寫下，老公給她每個月5萬元照顧2個孩子及婆婆，並負責家裡大大小小開銷，5年後老公想買房，要原PO歸還300萬，令原PO大傻眼，貼文一出，引起網友熱議。

1名女網友日前在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文寫下，老公月薪8萬，每個月拿5萬元養家，其中1萬元給婆婆花，持續了5年後，老公突然想要買房，要她還錢，原PO無奈表示，她是全職家庭主婦，要照顧2個小孩，沒有多餘的錢，老公卻質疑：「一個月給5萬，5年應該有300萬吧，怎麼會沒錢？」

網友們看到後紛紛留言：「家用5萬，這5萬開銷用在哪裡應該讓他了解，大家一起討論頭期款怎麼準備，未來有沒有辦法負擔房貸，這樣有個共同目標一起努力」、「老公在給妳5萬的時候，就應該要先說清楚其中有多少的比例只是要暫放妳那邊待之後買房用的」、「全職媽媽真的很辛苦，必須做24小時的無薪工作，伸手跟老公拿錢，老公雖然會給，但有時還會質疑妳把錢花到哪去？偶爾想買孩子以外的東西給自己都覺得不敢買」。

也有網友消遣老公：「老公應該也有180萬」、「所以他的180萬在哪裡？扣一半好歹也有90萬，還不算他的年終，頭期款應該可以自己處理吧」、「以為小孩吃空氣長大的」「全家行光合作用是吧」。