據上海市衛健委今天（3日）通報，昨天（4月2日0—24時）新增本土新冠肺炎確診病例438例和無症狀感染者7788例，共計8226例，其中73例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，16例確診病例和6773例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者1例，均在閉環管控中發現。

★三月以來本土無症狀感染者超七萬例 上海疫情處於快速上升階段

中共黨媒《人民日報》報導，根據大陸國家衛健委公佈數據，吉林市長春市管控區內社區傳播仍未阻斷；上海市疫情正處於快速上升階段，累計報告感染者超過3萬6000例，近期感染者數量仍將增加。

4月2日，據大陸國家衛健委消息，4月1日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告增確診病例2129例，新增無症狀感染者7869例。《人民日報》根據大陸國家衛健委公佈的數據梳理發現，3月以來大陸全國現有確診病例已超2萬7000例，本土新增無症狀感染者已超7萬例。

大陸國家衛生健康委疾控局副局長雷正龍4月1日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，3月1日至31日，大陸全國累計報告本土感染者10萬3965例，波及29個省份，呈現點多、面廣、頻發的特點。1萬例以上省份2個，吉林省疫情仍處於發展階段。

根據大陸國家衛健委公佈數據，吉林市長春市管控區內社區傳播仍未阻斷；上海市疫情正處於快速上升階段，累計報告感染者超過3萬6000例，近期感染者數量仍將增加。

上海市衛健委4月2日通報，4月1日，上海新增本土新冠肺炎確診病例260例和無症狀感染者6051例。吉林衛健委通報，4月1日，全省新增本地確診病例1730例，新增本地無症狀感染者1244例。據大陸國家衛健委消息，近日大陸全國報告新增感染者90％來自這兩個省市。

《人民日報》報導，3月1日至12日，大陸全國單日新增境外輸入確診病例一直維持在百例以上，14日開始單日新增降至百例以下，並呈明顯下降趨勢。3月末，單日新增基本維持在60例左右。

當前，Omicron變異毒株在全球範圍流行，疫情輸入風險持續加大。中國各地海關、機場公布了一系列防疫措施，嚴防境外輸入。

北京首都機場針對不同類型入境人員通關區域開展分區處置改造，對不同風險級別的旅客在不同區域內分級開展採樣等工作，根據航班入境的時間，分時安排各區域的使用。廣州白雲機場則落實機組人員和旅客入境全流程物理隔離、分區查驗，針對國內、國外航空公司機組人員實施雙道並行、分類通關的模式，實現不同機組人員分流通關。