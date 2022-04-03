全世界經歷過3月的震盪之後，時序進入清明，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，此時正是12生肖累積能量、蓄勢待發的時節，其中尤以牛、兔、雞、狗、豬等5生肖，在4月5日到4月20日運勢最旺。

▍生肖鼠

屬鼠的朋友，這段時間事業上雖然會遇到許多挑戰，但只要多與人群接觸，不論是線下社團或線上交流都有機會遇到貴人逢凶化吉，但切記不要去碰觸感情或腥羶色的事情，否則小心破財、引來官司、名聲受損或因而遭解雇。

▍生肖牛

屬牛的朋友，清明這個節令有機會成為萬人迷，名氣和專業同步大大提升，會有許多工作或朋友來找你協助，且心想事成，但要小心會有突如其來的開銷，要學會斷捨離，只要感覺不舒服或有壓力，就先讓自己停一停，不要著急決定，給自己緩衝時間，小心衝動誤事。

▍生肖虎

屬虎的朋友，這段期間注意，有可能工作、事業、財運、愛情等會卡關或中斷，明明想自我快速拓展卻總覺得欲速則不達，請不要慌張，4月8日後就會漸入佳境，給自己一點時間升級。

▍生肖兔

屬兔的朋友，這段時間一定要調整自我，消除心中怨氣跟脾氣，只要能改變過去的一些缺點，財運就會快速暴漲，肯努力的人，也會得到貴人的財運加持。

▍生肖龍

屬龍的朋友，這段時間會對錢財產生很大的控制慾，但又有點掌控不住，因為有許多自己無法掌握的因素導致進帳遭到拖延，著急的想法又進而帶動許多莫名的花費，其實轉個心態與念想，只要能讓自我提升，該花的錢還是要花。

▍生肖蛇

屬蛇的朋友，這段時間特別想投資事業賺錢，但請規劃清楚再行動，先多做相關市場調查比較保險；如有想減肥的念頭，切忌不要靠藥物，否則容易傷到健康。

▍生肖馬

屬馬的朋友，這段期間家庭氣氛不佳，會有眾多爭吵，要小心演變成暴力事件，調整好脾氣，把心思放在工作及技術上的提升，會有很好的成果；也可以讓投資獲利了結，入袋為安。

▍生肖羊

屬羊的朋友，這段時間投資要謹慎，腳步不要太快，小心衝動投資會帶來虧損；幸運的是，事業上會有領導與大能量的貴人幫助；這個節氣想生小孩的不容易懷孕，建議看醫生檢查一下身體狀況；但不想生小孩的反倒會容易懷孕，如果不想「做人」成功，請務必提前做好防護措施。

▍生肖猴

屬猴的朋友，這段期間比較辛苦，工作被卡住無法伸展，只能靜心等待；不論是自己或同事員工都要注意職業傷害或生病意外等災難，請事先防範，無事就是好事。

▍生肖雞

屬雞的朋友，有無形的磁場加持，這段時間學習運特別強，能得到自己想要的知識與方法，但請記住在協助合夥人或客戶問題時，要先懂得送出關懷，否則容易有衝突，嚴重時會拆夥。

▍生肖狗

屬狗的朋友，這段期間事業、財運加倍，名聲地位也會大幅提升，但要注意會遇到客戶缺錢進而讓自己產生壓力並萌生想放棄的狀況，所以一定要有折衷備案，或者降低別人的壓力，比較會有成交的機會。

▍生肖豬

屬豬的朋友，工作會越來越順，不論是事業推廣或拓展，都會有漸進式的上升，在朋友圈中，名聲、人氣會加分許多，只要脾氣改一改，壞運氣就會降低，好運也會開始跟著你。