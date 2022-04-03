尷尬了！新北市一對夫妻上月底在家換房間門的喇叭鎖，卻不小心把門鎖裝反，2人還不小心遭反鎖在房內出不去，經求救鎖匠未果，最後找來警消破門，才終於脫困。

據《TVBS》報導，新北警消3月31日晚間10時許接獲新北市一對夫妻通報，稱其住在新北一處公寓5樓，因為房間喇叭鎖裝反，不慎被反鎖在門內無法脫困，迫於無奈才向警消求援，盼能破門助脫困。

消防隊到場後一連破壞2道大門才順利進入屋內。（示意圖／Shutterstock）

案經消防隊到場，發現有2道大門，最外側為玻璃鐵門，值勤隊員先以工具將玻璃門撞碎，接著持破壞剪將另一扇欄杆門剪斷，才終於進入屋內，入內後發現民眾受困另一扇喇叭鎖門內，轉開門後，才順利救出受困半小時的夫妻檔。

受困夫妻透露，他們該日打算替換房間喇叭鎖，不小心將門鎖裝反，誤將喇叭鎖的鑰匙孔裝於房門內，按鈕面裝於房門外，直到把門關上後，才發現把鑰匙與工具留在門外，因事發時值深夜，撥打給鎖匠無人回應，只好麻煩警消。據了解，重新安裝外門需花費5萬元，但請鎖匠開門僅需花費800元，這次裝錯鎖可說是代價慘痛。