中共黨媒《人民日報》旗下的《健康時報》今天（3日）報導，自首批輝瑞新冠口服藥PAXLOVID運抵中國大陸以來，已分別分發配送至吉林、上海、廣東、福建、江西、山東、浙江和廣西等至少8省、區及直轄市新冠救治臨床一線。

報導引述國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊表示，「我們對20餘例普通型和輕型患者用該藥物進行了治療，5天療程結束後，患者體內病毒量明顯下降，出院時間可縮短至5至7天。」

深圳市第三人民醫院以人民幣2300元一盒的價格，採購了1000盒PAXLOVID，並從3月24日開始對首批新冠患者開始用藥，一個療程為5天。「目前來看，該藥物療效確切，但還需要繼續研究，擴大樣本量，獲得更加精準的藥效評價。」

劉磊表示，PAXLOVID主要適用於普通型及輕型患者，用藥目的是為了避免這些患者的病情向重症發展。此外，該藥物還可以為高風險崗位的醫護人員提供預防保護，「我們還為8例疑似意外暴露的醫護人員用了這個藥，目前該8位醫護人員均未被感染。」

據了解，2月11日，大陸國家藥監按照藥品特別審批程序，附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片／利托那韋片組合包裝(即PAXLOVID)進口註冊。目前，該藥物已臨時性納入中國醫保支付範圍。

3月17日晚間，2.12萬盒進口輝瑞新冠口服藥PAXLOVID從上海入關。

而截至4月1日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例2萬7128例，其中重症病例58例。2萬多盒新冠口服藥，能滿足目前的治療需求嗎？

劉磊表示，目前上海和吉林的疫情緊張，新冠口服藥自然優先供給這兩地。「但我們手上的『武器』還有很多，不止有輝瑞口服藥，輕症患者我們還可以用中藥，國產原研的單克隆抗體也獲批了，PAXLOVID的仿制藥也在路上了，所以大家盡可以放心。」