女星大S(徐熙媛)離婚3個月後宣佈與「酷龍」具俊曄再婚，另一方面，前夫汪小菲也有進展，被爆結交小14歲新歡張穎穎，但卻瘋傳他是婚內出軌，對此雙方都予以否認，如今卻被爆出，日前汪小菲為了張穎穎對其他男人動手爆發肢體衝突，結果卻是自己被揍。

相對於大S與具俊曄再婚受到祝福，汪小菲與張穎穎的新戀情卻是風波不斷，兩人不但爆出交往，甚至早在大S與汪小菲離婚前就傳已經搞不倫，雖然事後雙方嚴正否認，但卻又接連被拍到證據，根本難以洗刷傳聞，而日前汪小菲突然對小S開嗆，說她在胞姊大S的感情事中瞎攪和，之後張蘭也跳出來護子，S媽也加入戰局，而汪小菲引發話題還不止這樁。

雖然日前汪小菲發聲明，表示與張穎穎並非外界揣測的情人關係，但如今微博上卻瘋傳兩人不但情還在，他還為了女方跟另一名男子發生了口角，汪小菲氣極出手，雙方終究演變成肢體衝突，相傳汪小菲拿酒瓶砸對方後腦勺，在一旁的張穎穎試圖勸架結果卻被波及，而爆料網友表示，肢體衝突後汪小菲臉上掛彩，因此這幾天都沒能開直播。

雖然這則為美人出手的消息，尚未獲得雙方證實或澄清，但網友不禁調侃，依汪小菲的暴走性格，發生這種事情不是不可能，只是他出手但反倒受傷，因此被酸「那種性格被打一點不稀奇，看來又要換女伴了」、「自己被打還拿小S出氣，low爆了」，「平時一副殺氣騰騰、嘴不饒人的樣子，但永遠都是被打的那一個？」，甚至直言他「戰鬥力跟不上爆脾氣」。