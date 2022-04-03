下周二就是一年一度的清明節，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，4月5日到4月20日之間有兩組星象緊密合相，意味著正負能量拉鋸，會先經歷一段黑暗期然後才走向光明，全世界嶄新的一面即將啟動，但過去的思維必須更新。

邱彥龍老師分析，4月5日到4月20號，首先受到火星跟土星合相在水瓶的影響，大環境暗潮洶湧危機四伏，也代表全新的局面即將開始；另外受到木星、海王星合相在雙魚的影響，代表自我容易快速提升，思維境界也會拉高維度，但正能量與負能量同步上升加成，原先運勢好者可能轉壞，但原先一直走厄運者則有翻身機會，或者某些行業會大好、某些行業會大壞，好壞非常明顯，需要注意趨勢變化。

邱彥龍老師指出，如果這段時間有感受到正遭逢負能量衝擊者，不用擔心，因為它正代表否極泰來的轉好時機，而如若感受到正能量滿滿者，則記得讓它好好擴張或發揚光大即可，因為全世界嶄新的一面開始啟動，過去的思維、想法、作法都需要全面更新，未來才會有奇蹟。

邱彥龍老師表示，4月5日進入清明後，月令轉換為甲辰月，水木相生又透干化進神，意味福禍相隨，這個節令剛好落在《焦氏易林‧屯之復》卦，曰：『牧羊稻園，聞虎呻喧。懼畏惕息，終無禍患。』也就代表世界局勢混亂、金融動盪、天災、人禍、疫情等，皆對眾人隱藏巨大的無形壓力，但毋須恐慌，只要步步為營，終究不會有危險，反倒是一個自我更新升級的機會，只要記住不要懶散怠惰或對大時局產生怨懟，就不會走進死胡同裡讓自己運勢變差。