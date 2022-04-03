隨著俄羅斯部隊撤往東部、烏克蘭軍隊收復基輔近郊失土，當地慘況逐漸浮出，布查鎮（Bucha）傳出俄軍行刑式槍決平民，街上遍地遺體，還有遺體的雙手被反綁，地方官員表示當地大型墳塚已經埋了280具遺體，所有遺體的後腦勺都有彈孔。

綜合半島電視台、《紐約郵報》（New York Post）報導，俄軍與烏軍先前在基輔北郊城鎮布查鎮激烈對抗並控制布查，隨著軍隊撤出，布查的狀況也逐漸流出，布查鎮費多魯克長（Anatoly Fedoruk）昨（2）日表示，當地的大型墳塚已經掩埋至少280具遺體，街上散布著遺體，至少有22具，死者中年紀最小的是一名14歲男孩，「這些人都是從後腦袋被槍殺」，許多遺體的手臂上還綁了白色布條，以向俄軍展示他們並未武裝。

費多魯克指出，罹難者原本試圖逃離布查，不過最後都被槍殺。

烏克蘭軍隊收復基輔郊區失土布查鎮（Bucha），街上留下一部部被燒毀的俄軍戰車及裝甲車。（圖／路透社）

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）的記者也在推特上分享布查鎮街上遺體橫躺的畫面，多數罹難者臉部朝下倒臥街道，其中一名男子雙手被反綁在後，另有一人就倒在自己的腳踏車旁，畫面顯示俄軍疑似處決烏克蘭平民。

烏克蘭國防部也公開照片指控俄軍試圖焚毀平民遺體，畫面顯示基輔外圍20公里處的一座公路上覆蓋了一條棕色毯子，烏國指出毯子下方躺了4至5具全裸女性遺體，指出俄軍試圖焚毀遺體。

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the 🇷🇺 barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

另據路透社報導，布查鎮民瓦西里（Vasily）悲痛地看著屋外的街道上躺了十多具遺體，一具男性遺體躺在距他家前門幾公尺處，他說那是他兒子的教父、自己的長期友人。

Ukraine war: Bucha street littered with burned-out tanks and corpses https://t.co/hIrhWdp15N — BBC News (World) (@BBCWorld) April 3, 2022

這些遺體全部穿著便服，顯然並非軍人，有些人手上還拿著購物袋，有些人似乎罹難多天了，目前尚不清楚他們是被炸彈碎片、爆炸或是子彈擊中身亡，多數遺體狀態完整，其中一人的頭頂已消失。

烏克蘭軍隊收復基輔郊區失土布查鎮（Bucha），民眾排隊領取人道救援物資。（圖／路透社）

針對布查鎮流出平民遭行刑式槍決的報導，克里姆林宮及俄羅斯國防部尚未回應。