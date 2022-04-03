據大公文匯全媒體報導，第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，提名期由今日（3日）開始，至4月16日結束。選舉事務處早前表示，由於4月15、16日為公眾假期，提交提名表格期限為4月14日下午5時。候選人須在提名期內親自到中環愛丁堡廣場三號展城館，把填妥的提名表格送交選舉主任。提名表格可於展城館地下索取，或於互聯網下載。

任何香港永久性居民中的中國公民、沒有外國居留權、年滿40歲，並在香港通常居住連續不少於20年，均符合資格獲提名為候選人。每名候選人的提名須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選舉委員會五個界別，每個界別不少於15名選舉委員。選管會已委任高等法院原訟法庭法官楊家雄為是次選舉的選舉主任。

港府昨日表示，考慮到行政長官選舉的特殊性，政務司司長已行使有關權力，允許「行政長官候選人」在今日至5月8日期間，豁免2人「限聚令」及禁2戶以上跨家庭聚會規定。

★獲准的群組聚集及／或多戶聚集包括：

由4月3日起至4月23日（或候選人資審會就行政長官選舉候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定），「行政長官候選人」獲准舉行與選委會委員之間與選舉相關的聚集。若某聚集最終並沒有任何選委會委員出席，則不屬獲准許的聚集；

在4月23日（或資審會就候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定）至5月8日期間，「行政長官候選人」獲准許舉行與公眾之間與選舉相關的聚集。

有關准許只適用於在受《第599G章》規限的公眾地方內進行的室內聚集，而不適用於戶外的群組聚集。參與人士在入場前必須量度體溫、在活動期間必須佩戴口罩、不可提供食物或飲品。

港府表示，行政長官選舉為選出香港特別行政區首長的選舉，情況的特殊性毋庸置疑。豁免行政長官候選人與選委會委員的聚集，可確保委員在作出提名及投票時，對候選人有充分的認知，以作出符合社會整體利益的決定。

港府提到，考慮到行政長官的重要憲制地位，而這次選舉為完善選舉制度後的首場行政長官選舉，候選人需要進行競選活動，向香港社會宣傳其政綱和理念。整個競選過程體現新制度具有廣泛代表性，並符合香港特別行政區實際情況和社會整體利益。讓選委及廣大市民充分了解行政長官候選人的施政方針，亦可令政府日後施政更為順暢。因此，作出有關豁免符合公眾利益，亦有必要性。