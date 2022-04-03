【旅奇傳媒/編輯部報導】四月兒童連假登場，把握時間帶著孩子一起出門踏青！虎頭埤風景區推出虎頭埤兒童節當日「12歲以下兒童免費入園優惠」（請出示本人健保卡，團體不適用）。

▲可到蟋蟀館了解蟋蟀的一生。 圖：虎頭埤風景區管理所／提供

臺南市長黃偉哲邀請全台民眾到台南，睽違兩年重磅回歸的臺灣國際蘭展，展出至4月5日，臺南不僅可戶外踏青，還有多處風景區繁花綻放，花旗木、櫻花等等，美不勝收！

觀旅局局長郭貞慧表示，觀旅局轄下的虎頭埤風景區景緻秀麗，可帶著孩子兒童節來踩腳踏船，欣賞湖面風光，留下難忘的親子回憶，現正值2022學甲蜀葵花節，5月1日前每個周末都有藝術團體輪番演出，誠摯邀請大家來臺南。

兒童節及清明連假（4/2～4/5）期間於園區吊橋咖啡屋旁辧理湖畔音樂會，由街頭藝人接棒演出，另有小農市集，由當地特色攤商共同行銷在地產品，虎頭埤風景區備有烤肉區、釣魚區、露營區，大小朋友可一起騎著單車遊湖、草地野餐凝聽大自然的樂音、搭乘太陽能船賞景、走訪蟋蟀館了解蟋蟀的一生等，美景伴您共享美好假期。

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