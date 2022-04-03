30歲大陸男星張哲瀚因飾演《山河令》周子舒一角爆紅，卻被起底過去赴日時參訪日本靖國神社，還發過日本軍旗照片，遭大批網友質疑行為過於親日，手上26個代言全數解約、社群帳號被強制關閉，還遭到大陸演藝圈封殺，事件爆發後沉寂半年時間，都未有在公開場合見到他的機會，如今他的IG展開更新讓想念他的粉絲都興奮不已。

張哲瀚在去年8月陷入親日爭議，演藝事業才正要起飛卻遭遇橫禍，被自己的成名作《山河令》除名處置，令不少粉絲辛酸不已，他同時也停止更新社群，偶爾才因趙薇被列為「劣跡藝人」事件再度登上媒體版面；許久未露面的張哲瀚，在上月30日竟入圍美國電影評論網站TC Candler舉辦的「全球百大帥哥美女」排行榜，到了4月3日張折哲瀚無預警發出兩張帥照，穿著簡單的白色襯衫露出自信笑容，寫下「Find your voice. Find yourself.真實的力量永遠大於完美的力量！」

在這張照片中，張哲瀚頭髮剪得很有精神，臉上未上過太厚的妝，畫面中還明顯可以見到他的手指，推測應該是張自拍照，配上後方的磚紅色背景牆，看著久違的張哲瀚有一種簡單樸素的學生感，讓人不禁回憶起過往張哲瀚的種種事蹟，各種回憶殺進入粉絲腦海中。

張哲瀚打扮樸素，簡單的自拍照仍不掩帥氣。(圖／張哲瀚 IG)

大批網友紛紛到留言區傾訴對他的思念，「開心到手抖」、「歡迎你回來，真的好想你啊」、「瘦了，寶貝」、「看到你真的好開心好感動，一定要好好的啊」。另外還有粉絲鼓勵起心中男神，感性喊話，「堅持自己的信念做自己，真實永遠也會禁得起時間的考驗。高興看到你再次重回這裡」貼文貼出才過9小時已有近5萬人替他加油。