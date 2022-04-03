野火樂集2日在臺北市中山堂舉辦的「台灣流聲機—西城行歌特展」的實體展覽中，在「流聲．沙龍」進行了「亞洲最老的搖滾人─邱晨」的紀錄片播映，策展人兼紀錄片導演：熊儒賢回憶，她多年以前曾與邱晨相約在臺北市訪問，「那天晚上，他聊了很多事，聊他的音樂，也談他的憤怒，說起流行樂壇風光，他沒有倨傲，講到土地音樂的重視，他潛心學習。」

熊儒賢表示今年3月24日，邱晨不聲不響地離開人世，「我正如火如荼地忙著『台灣流聲機—西城行歌特展』的展覽工作，但突然感覺好愕然」；熊儒賢突然想起多年前邱晨的訪問紀錄片，於是她告訴野火樂集的工作夥伴們，我們一定要完成這件事。她請同事找出拍攝檔案，打開電腦，看著一頁又一頁的逐字稿，他的聲影和口述是如此真實靠近。

熊儒賢表示邱晨這個名字一直出現在她鍾情的歌名下方，作詞、作曲邱晨。從校園歌曲時期的「金韻獎」開始，他的「小茉莉」、「風告訴我」、「看我！聽我！」這個浪漫一直陪著她的少女時代。然後再一次被邱晨這個名字驚醒，是「丘丘合唱團」的「就在今夜」這張專輯，當我的指尖還在木吉他的把位上，跟著他的歌練習轉換和弦的時候，「丘丘」的第一張專輯，讓我瞬間被電到，天天跟著「就在今夜」、「河堤上的傻瓜」、「為何夢見他」進入搖滾紀元，邱晨簡直是「恐怖份子」，因為邱晨的歌裡有毒，流行樂迷被「丘丘合唱團」解放。

但邱晨的性格很不喜歡耽溺於那種狀況，邱晨自己也在紀錄片裡透露，他自己覺得那時候的氛圍少了一個東西──音樂節奏不夠強！他還說：「那時候沒有一首校園歌曲是可以在星期六晚上跳舞的。聽校園歌曲歌的小清新們會長大，所以我是抱著一種把它插上一個里程碑的雄心壯志，就是『到此為止！』我要顛覆所有過去的作品，因為當時的音樂沒有節奏感，那我們這種聽過西方搖滾樂的樂迷，會覺得它不夠甜、不夠鹹、不夠辣，我要做一個口味比較重的音樂。」