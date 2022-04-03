據香港《文匯網》報導，三亞市新冠病毒肺炎疫情防控工作指揮部發布通告稱，從2日下午17：00至5日24：00，該市中心城區（馬嶺以東，迎賓互通、竹絡嶺隧道以西，G98高速以南）進入區域管控狀態，所有企事業單位、公共場所、社區等一律須憑24小時內核酸陰性證明或當日核酸採樣記錄方可出入。根據「應檢必檢，不漏一人」原則，按指令完成各輪次區域核酸檢測。

通告要求，所有社區實行查驗式管理，原則上每個社區只保留1至2個出入口，安保人員24小時值守，人員非必要禁止進出，參加核酸檢測採樣即出即回。居民每2天憑出入證可出門購買物資1次，通過線上訂購生活物資的，由工作人員或志願者配送到戶。

除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衞、糧油肉菜供應等公共服務類企業外，其他單位實施輪休減產或居家辦公，企業職工因參加核酸檢測不作誤工處理。

封控期間，除保障市民日常生活需要的超市、藥店、餐飲企業外，其餘各類營業場所暫停營業。酒店、民宿等按防疫規定辦理入住和提供相應服務。所有人員不得組織或參與任何形式的集聚性活動。

另外，交通方面，除G98高速外，全市進出中心城區道路臨時管控，除持有疫情防控指揮部門發放的有效通行證件外，其他車輛限制通行。在G98高速各互通口及其他進出三亞中心城區的關口設置公安交通防控查驗點，所有進出三亞中心城區的車輛一律接受檢查。公車、有軌電車、客運班線、旅遊包車、遊船、遊艇暫停運行。

另外，據2日舉行的海南省疫情防控新聞會消息，4月1日0-24時，海南省新增本土確診病例7例，其中海口4例、瓊海1例、陵水1例、三亞1例；無症狀感染者6例，其中三亞4例、海口1例、瓊海1例；初篩陽性5例，均為三亞報告。