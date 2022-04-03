國內本土確診人數飆升，3天累積351例個案，創今年新高，要不要升三級警戒封城引起外界討論，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，如果確診突然變500、1000例，當然就該封了，因為超過醫療量能線會出現大量死亡，並指出現在開始要慢慢放一些病毒進來了。

姜冠宇昨天在臉書表示，只要有正確的觀念，就不必被「非0」的數字嚇到，連續幾天下來確診數以「50 -> 80 -> 100 -> 160」的曲線是安全的，當然不能排除未來有變化，一旦數字呈指數上升，比方說突然變500、1000例確診，那當然就該封了，因為超過了醫療量能線，同時這數字也代表病毒深入高齡、身體差的族群，就會有人在醫療支持不夠之下死亡，就連不是確診、其他疾病的民眾也會在醫療排擠下死亡，而這就是香港死亡率比其他國家高、病人睡在屍袋旁的原因。

姜冠宇表示，現在台灣要避免「短時間大量感染」，朝「長時間少量累積感染」的方向走，就不會阻礙台灣與病毒共存的步調，累積感染是需要的，這是建立「混合免疫社區」的必備條件，國外是已經大量感染，所以針打夠就開放，台灣則是該打的針打完之後，等到「你身邊沒有被感染過的朋友，就是你沒有朋友」的那一天，就跟別的國家一樣，共存大致完成。

姜冠宇表示，現在開始台灣要慢慢放一些病毒進來，除非出現意外變化否則不會停，這最終應該是每天幾百人被感染的狀況，不太會讓它超過千例，因為國外死亡率是落在千分之一到二之內，所以壓在幾百人就不容易有死亡個案出來，醫療也比較好支持，坦言這個挑戰很漫長，也不排除有挫折只好重來，大概會一路到年底。