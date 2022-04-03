美股結束慘澹的第一季後，三大指數在第二季第一個交易日（1日）同步收紅，為新一季寫下好兆頭。滿手現金的企業可能實施庫藏股計畫或是加發股息，將能成為第二季的股市支撐力道。

美股三大指數第一季出現疫情爆發以來首次季線收黑，不過3月月線仍然收高，讓開年迄今的累計跌幅收窄。

美股展望依舊面臨挑戰，包括聯準會（Fed）加速緊縮貨幣，通膨持續躥揚，和俄烏戰爭不確定性。企業運用現金的能力有助減輕投資人憂慮。

Truist Advisory Services共同投資長勒納（Keith Lerner）表示，企業的現金水位雖然自2021年的高點下滑，但還是高於疫情前水準，仍有餘裕實施庫藏股計畫、發派股息，或是進行併購，這些都是有利股東的活動。

企業即將在未來幾周公布第一季業績，投資人可進一步了解企業將如何運用龐大的現金部位。根據Refinitiv IBES數據，標普500指數成分股第一季獲利預估增加6.4％。

企業在疫情期間審慎開支，且過去10年來現金流量比率逐漸增加，讓企業現在能坐擁現金。根據Truist數據顯示，2021年初標指成分股帳上現金略高過2兆美元，目前降至約1.9兆美元，仍遠遠高於2019年底疫情爆發前的1.5兆美元。

瑞士信貸策略師在報告中指出，預期未來12至24個月企業將擴大庫藏股和股利發放計畫，有助提振股價和每股盈餘。

依據歷史經驗，4月向來是美股表現強勁的月份。據LPL金融公司統計，自1950年來，4月是美股在所有月分中表現最亮眼的一個月。前次4月月線收黑是在2012年。

至於1日美股表現，道瓊工業指數收盤上漲0.4％，報34,818.27點，標普500指數上升0.34％，報4,545.86點，科技股雲集的那斯達克指數上漲0.29％，以14,261.50點作收。

不過三大指周線漲跌互見，道指全周下跌0.1％，標指上升0.1％，那指大漲0.7％。