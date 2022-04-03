國際能源署（IEA）成員國1日同意跟進美國釋出戰略儲油，導致國際油價不僅跌破100美元大關，周線跌幅更創下2年來最大紀錄。不過摩根大通認為，由於儲油釋出並非穩定供應來源，因此油價預料將持續維持高位。

紐約西德州期油1日收低1.01美元、約1％，達到每桶99.27美元。布蘭特期油也滑落32美分、約0.3％到104.39美元。總計過去一周西德州與布蘭特期油約下跌13％，創兩年來最大周線跌幅。

繼美國總統拜登日前宣布將從5月起每日釋出100萬桶戰略儲油、為期6個月，總計1.8億桶，號稱史上大規模釋油行動後，緊接國際能源署（IEA）成員國1日也召開緊急會議，決定加入美國釋油行列，以減緩俄羅斯入侵烏克蘭後引發的油價飆漲衝擊。

不過IEA會後並沒有透露釋油數量與時機，只表示更多細節將會在未來一周公布。然而這也寫下該組織有史來第五次參與釋出緊急原油庫存的紀錄。

IEA在聲明中指稱，旗下31個會員國針對俄國侵略行動對能源安全造成的威脅感到十分擔憂，並表示將支持國際社會對俄國實施制裁措施。

此外為了呼應拜登總統要求擴大產能，美國能源業者上周連續第二周增加石油與天然氣鑽井數量，儘管如此鑽井平台數量的成長依然緩慢。

至於石油輸出國家組織與夥伴國OPEC+在3月底召開例會後，仍堅持從5月起每日增產43.2萬桶的計畫不變，無視西方國家要求增產的施壓。

PVM分析師貝納克（Stephen Brennock）認為，美國努力提高石油產能還是無法改變油市在未來數月供應吃緊的事實。他提到相對於俄國每日提供的3百萬桶原油將遭中斷，美國釋出的原油儲備數量相形見絀。

在需求面上，基於疫情持續升溫，中國政府決定封鎖上海以遏止病毒擴散，讓石油需求受到抑制。

不過基於美國與IEA國家的釋出緊急儲油並非是穩定與持續的供應來源，摩根大通認為油價將會維持在高水位。目前該銀行維持油價第二季將在每桶114美元與下半年為101美元不變。