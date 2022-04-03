高雄屁孩耍帥「孤輪翹」山線遭逮換海線 這次慘了

高雄市2名少年，上個月才在壽山萬壽橋「翹孤輪」遭警方開罰，1日晚間警方巡邏時又發現這2名少年結伴在旗津三路等紅燈，不料綠燈時，其中1名少年竟以斷斷續續「翹孤輪」的方式前進，員警立刻將人攔下，除了開罰外，依公共危險罪將人送辦。

10多天前才在壽山翹孤輪耍帥被人檢舉的盧、余兩名男子學不乖，翹完山線換海線，4月1日晚間兩人又相約出遊，騎著機車來到旗津，一個紅燈起步，盧男又以前輪懸空的方式翹孤輪前進，被尾隨在後的員警抓個正著，當場攔下車掣單舉發，再被依公共危險送辦。

警方依「在道路競技，或以其他危險方式駕車」對少年，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。（高佩琦翻攝）

鼓山分局旗津分駐所警員李孟倫、劉育賢在清明連假前一晚9點左右執行超商巡守時，發現兩輛機車結伴同行，其中一輛斷斷續續以翹孤輪方式前進，隨即尾隨其後，在旗津三路上停等紅燈、綠燈起步時，盧男又以「翹孤輪」方式行駛，員警立刻趨前攔停，除依道路交通管理處罰條例第43條1項1款：「在道路競技，或以其他危險方式駕車，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰」舉發外，再依公共險罪嫌送辦；另一名余姓騎士則因違規改裝車輛燈色開單舉發。

警方依「違規改裝車輛燈色」開單舉發另1名少年。（高佩琦翻攝）

初步了解，盧男(18歲)與余男(18歲)10多天前才在壽山地區以「翹孤輪」方式被檢舉遭罰，這次又被警方當場目擊攔下，雖然兩人都配合員警稽查，但違規行為不可取，還是要依法處罰。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，駕駛人如要從事競技、競速等活動，應尋找合法場域，切勿自認駕術高超，而罔顧他人安全。警方會持續透過各項勤務作為，積極查緝改裝車輛及各類危險駕駛行為，以保障用路人權益。