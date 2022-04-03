女星柯淑勤演技精湛，接連以《植劇場－戀愛沙塵暴》、《孽子》獲得金鐘視后的殊榮，同時，親民的柯淑勤也是美魔女一枚，不吝嗇和網友互動的她，則在今（3日）放送福利，柯淑勤放送全裸泡湯照 ，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

柯淑勤深夜在臉書放送「夜貓族福利」，照片中柯淑勤大尺度全裸，以背面入鏡的她，白皙美背、ㄦ字蠻腰全都露，火辣翹臀隨著S身材曲線全見光，保養有術的柯淑勤完全看不出是54歲熟女，火辣身材相當養眼，柯淑勤曬辣照不忘向粉絲喊話：「這就是你們的禮物 謝謝你們的愛！」

柯淑勤臉書全文。（圖／取材自回首留蘭香-柯淑勤粉絲團臉書）

柯淑勤豪曬辣照吸引男星張勛傑直呼：「柯姐～生日快樂 哇～哇～哇」，網友也大讚：「姐姐的背影讓人心跳 太美了 以您為目標，加油」、「你的背真的太美了」、「哇！這尺度」、「暴動啦 一起泡湯」。

其實，柯淑勤放送福利已非首次，她去年就曾一口氣曬出8張「不喜歡穿衣服」特輯，不論是柯淑勤在海邊辣穿比基尼，或是用純白棉被包住身體、小露事業線，甚至是背部全裸泡湯照，好身材都讓網友大飽眼福。