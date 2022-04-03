農委會主委陳吉仲日前回答關於國際小麥價漲問題時，呼籲民眾可以改為多吃炒飯，遭批「現代晉惠帝」，陳吉仲今(3)日受訪指出，就算被誤解、被罵都沒關係，在國際小麥價格大漲下，以米食替代昂貴的小麥製品絕對有必要，當現在每人每年吃的麵粉遠超過稻米時，對台灣農業及生態發展絕對不利。

蔡英文總統、農委會主委陳吉仲及產官學代表今日出席「城南有意思」生活節暨農委會「寵物管理科動起來」啟動儀式。

陳吉仲受訪再次被問及「多吃炒飯」時表示，自己的出生背景和一般大眾沒什麼兩樣，現在在台北工作也是吃自助餐，現在面臨國際物價高漲，所以才會鼓勵民眾以米食替代昂貴的小麥製品，不止是米，也鼓勵國人多吃國產品地瓜、黃豆等，農委會都願意來推廣。

陳吉仲指出，農委會的工作就是盡全力確保糧食安全，玉米已經提早半年訂貨，肥料也提早佈局到明年1月，今年二期種植超過5萬公頃的飼料玉米，糧倉老舊米也釋出做為飼料米，所以不是說只是請消費者改吃米而已，肉粽、滷肉飯、蓋飯、燴飯、飯糰、炒飯等各式各樣的米食大家都很愛，當現在每人每年吃的麵粉遠超過稻米時，對台灣農業發展及生態環境絕對不利，「所以我被誤解也沒關係、被罵也沒關係」。