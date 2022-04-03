4月1日，第23次中國—歐盟領導人會晤以網路視訊方式舉行。此次中歐領導人年度會晤時隔近兩年再次舉行，是今年中國和歐盟機構之間最重要的高層交往，也是俄烏衝突爆發後中歐雙方之間的一次關鍵溝通。大陸國關學者認為，中方可在俄歐間扮演橋梁角色，有利提升中歐互信。

澎湃新聞引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建觀察，對於中歐雙方來說，會前預期各有一些不同。歐方更希望談烏克蘭問題，中方更期待聚焦中歐雙邊關係。整個會議下來，他認為雙方都達到了目標，進行了坦誠的交流。

★舉行中歐峰會 陸學者：有利提升中歐互信

澎湃新聞引述北京外國語大學歐洲語言文化學院教師、中國-中東歐國家智庫交流與合作網路青年理事會理事錢穎超分析，中歐峰會上，除了探討中歐合作外，最重要的就是中歐高層就烏克蘭局勢交換了彼此的意見。烏克蘭危機爆發之後，中歐雙方看法不一，中歐合作越來越受安全因素和意識形態因素泛化的影響。在此背景下，中歐峰會的舉行有利於提升現階段中歐雙方的互信，也體現了中方想尋求中歐雙方共識最大公約數的努力。

★烏克蘭問題 陸學者：中國可在俄歐之間扮演橋梁角色

崔洪建認為，在烏克蘭問題上，一是要中歐之間要繼續加強溝通，團結國際社會中多數主張停火止戰、恢復和平的力量，共同推進這股力量增強，來推動促成和談的氣氛並對阻礙和平的勢力形成壓力；二是中歐之間可以在峰會後拿出一些切實可行的跟進方案，比如在俄烏談判的同時，是否可以在俄歐雙方之間展開談判，討論未來歐洲的安全架構。中國本身和歐洲、俄羅斯雙方都能說上話，推進俄歐之間的對話是中方作為非當事方可以發揮的作用，在俄歐之間扮演橋梁的角色。

★歐洲戰略自主受到關注

自2021年以來，中歐關係克服困難，取得了一系列進展。據中國官方統計數據顯示，中國同歐盟2021年貿易額達到8281億美元。同比增長近27.5％。中國連續兩年成為歐盟第一大貿易夥伴，歐盟為中國第二大貿易夥伴。中國歐盟商會的最新報告也指出，超八成在華歐洲企業願繼續扎根中國。

據新華社4月1日報導，習近平在會見歐盟領導人時指出，去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。事實證明，中歐有著廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰。中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，共同推動中歐關係行穩致遠。

「中國呼籲歐盟有更多的戰略自主」因此格外受到關注，成為峰會後多家西方主流媒體報導的標題和關鍵詞。其實戰略自主這也是歐盟一段時間以來的戰略考量。早在2016年，歐盟便發佈「共同願望，共同行動：一個更強大的歐洲」政治文件（EUGS）首次提出「戰略自主」的願景。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）此前也表示，歐委會將更注重通過地緣政治提升歐盟在大國博弈中的地位，確保歐盟在國際政治舞台上發揮更大作用，贏得更廣闊的發展空間。

據央視新聞此前報導，歐盟峰會非正式會議3月11日發表了《歐盟領導人非正式會議凡爾賽聲明》重點關注了歐洲的獨立自主。聲明提到，要提高歐洲的防務能力、減少能源方面的對外依賴以及建立更加堅固的經濟基礎。

★俄烏衝突 陸學者：打亂歐洲戰略自主節奏

對此，崔洪建分析認為，此次俄烏衝突對於歐洲的戰略自主有很大影響，首先是衝突本身打亂了歐洲戰略自主的節奏。歐洲戰略自主是一個規劃性和設計性很強的方案，歐洲最初是希望在多個領域平行推進，包括經濟、技術、能源、安全等。俄烏衝突的爆發使得歐洲戰略自主不得不被迫從長期戰略規劃轉為短期的危機應對，歐洲在一定時期內會選擇加強對美國的安全依賴。

崔洪建指出，對中國來說，這時就需要避免歐洲對美國的安全依賴反被美國所利用，進而在中國周邊造成新的安全問題。與此同時，中國也需要去支持歐洲未來成為世界多極化中一極目標的努力，包括歐洲要加強安全防禦能力的建設等，但這種努力應該是朝著維護地區和世界和平的方向，而不應該是形成一種新的軍事集團化。

★陸支持歐盟戰略自主 陸學者：關鍵在歐盟是否選擇依賴美國

錢穎超也表示，中歐峰會後，歐美媒體聚焦點之一是中方強調歐盟應保持戰略自主。烏克蘭危機爆發後，儘管歐盟各成員國內部對制裁俄羅斯的方式與力度是存在不同意見的，但在美國「裹挾」下，可以說歐盟是緊跟美國政策，如制裁繼續並升級，歐洲能源危機和糧食危機在所難免，是一場「兩敗俱傷」的制裁。

錢穎超表示，目前也是歐盟戰略抉擇的關鍵期，如歐盟繼續全盤跟隨美國立場與政策，總體來說失大於得，利大於弊。中方一直強調支持歐盟戰略自主，但關鍵還得看歐盟未來的自身選擇。