前立委、婦聯會主委雷倩。（資料照片）

針對俄烏衝突對國際情勢的影響，前立委、婦聯會主委雷倩表示，以金融來說，會有更多資產從美元體系出走，將弱化美元的絕對霸權。

雷倩接受《中評網》訪問時指出，不僅是具體的美元，包括全球能源交易超過七成的美元體系的石油美元，兩者都會有替代跟出走的現象，但不是美元會直接被取代，而是美元掌控的幅度會逐漸減少，美元的絕對霸權就會逐漸弱化。

雷倩分析，第一局連美國最有把握的金融戰，都沒有壓倒性的勝利情況下，無論是歐洲或是亞洲，在金融上會開始認為美元獨霸、美元霸權是危險的，就會有更多資產從美元體系出走，這都會弱化美元的絕對霸權。

而以石油為核心的石油美元，雷倩認為，全世界的石油部分也會逐漸產生替代性的聯盟，以避免被美國絕對掌控，例如說石油人民幣、石油盧布，甚至在阿布達比的新石油交易所，在上海的新石油交易所等等，都會是離開由美元去計價的石油美元體系。

雷倩強調，每件事情都是禍福相倚，目前美國表面上看起來是贏，至少它在這階段所展現的氣勢還是非常強硬，但最終結果還有待觀察，因為看來會有更多的人不再相信美國是個善意的超級大國，而對它產生戒心。