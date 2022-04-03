一名李姓男子去年3月載著女友人，於新北市板橋區蛇行，遭到民眾檢舉，被警方開罰1萬2千元罰鍰，但李男堅稱是為閃車與躲避路面坑洞，提起行政訴訟。基隆地院審後，認定李男蛇行屬實，不採信其說詞，最終駁回上訴。

判決書指出，李姓男子2021年3月間騎車行經新北市板橋區信義路巷口蛇行，經民眾檢舉，板橋分局查證屬實，依違反道路交通管理處罰條例「在道路上蛇行」，對李男裁罰1萬2千元罰鍰，記違規點數3點，須參加交通安全講習，另吊扣牌照3月，但李男不服，遂提起行政訴訟。

李男主張，他當時擔心前方右側臨停轎車會突然開車門，才出現類似蛇行的行為，且當地路上坑洞很多，不少駕駛行經該處會繞洞行駛，認為自己的行為並非飆車蛇行，變換車道時旁邊亦無其他車，沒造成危險。

對此，板橋分局指出，李男蛇行是經民眾目睹，並提交照片與行車紀錄器影片佐證，認為違規屬實，至於閃避坑洞與閃車的均為推卸之詞，認為裁罰並無違誤。

基隆地院法官勘驗證據發現，李男申訴時自承，當時道路右前方有汽車違停，他後座載女友人，才故作瀟灑的轉換車道；法官認定李男的行為有耍帥、炫技的意味，且畫面拍攝到李男的機車車身有左、右晃動，在5秒內數度密集變換車道，穿梭於車陣，確實符合法規蛇行定義，最終不採信李男說詞，駁回上訴。